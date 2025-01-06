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ПолітикаЄвропа

У Лондоні закликали передати Києву заморожені активи РФ

Валерій Сааков | Віталій Кропман
6 січня 2025 р.

Передача Україні 25,5 млрд фунтів стерлінгів активів РФ, що зберігаються в Великобританії, стане "чітким сигналом" про стратегічну рішучість і допоможе запобігти майбутнім конфліктам, впевнені британські парламентарії.

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Засідання в Палаті громад у Лондоні
Під час засідання в Палаті громад (архівне фото)Фото: UK Parliament/empics/picture alliance

Депутати парламенту Великобританії вважають, що Сполучене Королівство має передати Україні заморожені активи Росії. У листі, опублікованому в понеділок, 6 січня, британським виданням The Times, політики стверджують, що уряд повинен з'ясувати, як легально переказати 300 мільярдів доларів із заморожених в різних країнах резервів Центробанку Росії в Україну. Вони додають, що переказ як мінімум 25,5 мільярдів фунтів стерлінгів, що зберігаються на рахунках Великобританії, стане "чітким сигналом" про стратегічну рішучість і зможе запобігти майбутнім конфліктам.

"Попередніх кредитів і надзвичайного фінансування недосить, - пишуть депутати. - Тільки використання самих активів гарантує, що Росія заплатить за свої злочини". Лист опубліковано перед наміченими на понеділок парламентськими дебатами на тему використання заморожених російських активів для фінансування України під час війни

Заморожені активи - це комбінація пакетів акцій компаній та готівки, що зберігаються на банківських рахунках. Країни G7 вже взяли на себе зобов'язання надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде повертатися з відсотків від заморожених активів. Водночас західні політики вважають, що передача активів Києву сама по собі буде пов'язана з юридичними проблемами.

Лондон володіє найбільшим обсягом заморожених російських активів

Однак доктор Майк Мартін, депутат від Ліберально-демократичної партії та колишній офіцер армії, впевнений, що потрібно знайти спосіб обійти цю проблему. "Існує незаперечний моральний, стратегічний і юридичний аргумент на користь використання російських державних активів для підтримки України в її військових діях. Це ніколи не було так актуально, як у світі, де майбутня адміністрація США може згорнути підтримку України", - сказав він.

Лист підписали більше десятка британських парламентаріїв, а також вісім високопоставлених законодавців, включно з головами комітетів, з країн-союзників, як-от Німеччина, Польща, країни Балтії та Фінляндія.

Нині Великобританія володіє найбільшою кількістю заморожених російських резервів за межами ЄС.

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