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Російські військовополоненіФото: Russian Defense Ministry Press/UPI Photo/IMAGO
ПолітикаВеликобританія

У Лондоні вказують на значні небойові втрати військ РФ

Валерій Сааков
2 год. тому

Серед російських окупаційних сил спостерігаються досить високі показники втрат внаслідок зловживання алкоголем, неналежного поводження зі зброєю та переохолодження, кажуть у британській військовій розвідці.

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Аналітики британської військової розвідки вказують на досить високі показники небойових втрат серед російських окупаційних сил в Україні. Такий висновок містить оприлюднений у неділю, 2 квітня, у Twitter-акаунті міноборони Великобританії щоденний аналітичний огляд про перебіг війни в Україні.

За підрахунками британських військових розвідників, втрати військ РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 200 тисяч людей. І вагома частина цих втрат спричинена саме небойовими факторами, йдеться в огляді. Автори аналітичного огляду посилаються на "російський інформаційний Telegram-канал", що 27 березня повідомив про "вкрай високу" кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголю військовослужбовцями російських військ, розміщених в Україні.

Інші головні причини небойових втрат росіян - неналежна підготовка до поводження зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди й травми через несприятливі погодні умови, як-от переохолодження. "Російські командири, ймовірно, вважають, що поширене зловживання алкоголем особливо негативно впливає на боєздатність. Однак, оскільки зловживання алкоголем поширене в більшій частині російського суспільства, його вже давно мовчазно сприймають як частину військового життя, навіть під час бойових дій", - підсумували автори огляду.

Напередодні британська розвідка вказала на провал "зимового наступу" росіян, мета якого була захопити усю територію Донбасу.

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