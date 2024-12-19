У Лондоні допустили відправлення інструкторів в Україну

Великобританія може відправити своїх солдатів в Україну для навчання особового складу ЗСУ, повідомило видання The Times. Глава міноборони Гілі заявив, що він, як і раніше, готовий надавати Києву будь-яку підтримку.

Великобританія може розглянути відправлення своїх військовослужбовців в Україну для навчання особового складу Збройних сил України (ЗСУ), повідомила в четвер, 19 грудня, газета The Times. Журналіст видання супроводжував главу британського міноборони Джона Хілі під час його поїздки до Києва цього тижня.

В інтерв'ю Гілі заявив, що Лондон, як і раніше, готовий надавати Києву будь-яку підтримку. "Слід спростити доступ до підготовки солдатів ЗСУ британцями. Потрібно працювати з українцями, щоб допомогти мотивувати і мобілізувати більше новобранців", - пояснив британський міністр.

Лондон готовий продовжувати допомогу Україні

Під час візиту Джон Гілі зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим і детально ознайомив його з планами Сполученого Королівства щодо надання допомоги в майбутньому році. Лондон планує не тільки розширити програму навчання українських солдатів, а й передати ЗСУ нові партії озброєнь і зберегти фінансування. У листопаді британське міноборони відзвітувало про підготовку з лютого 2022 року місцевими інструкторами майже 50 тисяч українських військових.

Раніше президенти Франції та України Еммануель Макрон і Володимир Зеленський на зустрічі в Брюсселі обговорили питання про можливе розміщення на українській території іноземного військового контингенту.