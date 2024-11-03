У Лівій партії ФРН виступили проти запрошення України в НАТО

Співголова німецької лівої партії Ян ван Акен - проти тісніших зв'язків між НАТО та Україною і постачання більшої кількості озброєнь ЗСУ.

Новий співголова Лівої партії Німеччини Ян ван Акен (Jan van Aken) виступив проти тісніших зв'язків між НАТО та Україною і постачання більшої кількості озброєнь Збройним силам України (ЗСУ), передає агенція dpa у неділю, 3 листопада.

Під час нещодавньої поїздки в Україну Ян ван Акен заявив, що він вважає "помилкою стверджувати, що єдиний спосіб бути впевненими в безпеці - це бути в НАТО". Він також сказав, що "ми повинні спочатку спробувати всі інші варіанти між простим постачанням зброї і бездіяльністю".

Як одним із варіантів він згадав запровадження жорсткіших санкцій проти Кремля, пригадавши нафтові танкери, що використовуються Росією для експорту нафти. Ван Акен сказав, що вважає "незрозумілим", що німецька берегова охорона "закриває очі, коли повз неї щодня проходить нафта на кілька мільйонів доларів США". За його словами, якщо взяти нафтові танкери "на прив'язь", це спричинить "величезний тиск". Тиск на Росію може також посилити Китай, який називає себе нейтральною стороною у війні, додав він.

"Китай зробив ще одну пропозицію Заходу в березні - разом з Бразилією", - сказав Ян ван Акен.

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За його словами, Німеччина і Європа повинні відреагувати на це і сприяти початку мирних переговорів. Для припинення війни важливо не лише підписання мирного договору, але й отримання Україною матеріальних гарантій безпеки, які могла б надати Європа, додав він.

"Але матеріальною гарантією безпеки також може бути лінія припинення вогню, вздовж якої ходитимуть китайські та американські солдати в блакитних шоломах", - навів він приклад.

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