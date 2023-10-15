У Лівані ракета влучила в офіс миротворчої місії ООН

В ООН з'ясовують, звідки прилетіла ракета, адже у цей день стрілянина точилася з обох боків кордону між Ліваном та Ізраїлем. Іран між тим заявив, що не залишиться просто спостерігачем у цій ситуації.

Миротворча місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Лівані (UNIFIL) заявила, що її штаб-квартира потрапила під ракетний обстріл у південному місті Накура. Заява зроблена у неділю, 15 жовтня, на тлі повідомлень про стрілянину з обох боків кордону між Ізраїлем та Ліваном.

"Наша штаб-квартира в Накурі була обстріляна ракетою, і ми працюємо над тим, щоб з'ясувати, звідки вона була випущена. Наші миротворці в цей час не перебували в укриттях. На щастя, ніхто не постраждав", - ідеться у заяві.

Вранці цього дня з боку Лівану терористи "Хезболли" обстріляли населений пункт Штула на півночі Ізраїлю. Внаслідок атаки загинула одна людина, четверо дістали поранення. Армія оборони Ізраїлю після цього оголосила про створення буферної зони на кордоні з Ліваном.

Згодом речник Армії оборони заявив, що Ізраїль готовий вести війну на два або більше фронти, і додав, що підтримуваний Іраном рух "Хезболла" нагнітає напруженість на ліванському кордоні, щоб перешкодити наступу Ізраїлю у Секторі Гази.

Між тим Іран, який офіційно підтримав напад ХАМАСу на Ізраїль, 15 жовтня заявив, що "не залишиться просто спостерігачем у цій ситуації, якщо злочини Ізраїлю в Секторі Гази триватимуть".

Як повідомлялось, ліванське радикальне шиїтське угруповання "Хезболла" підтримало напад на Ізраїль з боку радикального ісламістського руху ХАМАС 7 жовтня, внаслідок якого загинули понад 1300 людей. Протягом наступного тижня "Хезболла" обстрілювала Ізраїль з південних районів Лівану. Ізраїльська армія завдавала ударів у відповідь.

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