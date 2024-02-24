У Липецькій області Росії вночі горів металургійний комбінат

У Липецькій області вночі спалахнула пожежа на металургійному комбінаті. Попередньою причиною пожежі там називають падіння безпілотника.

На Новолипецькому металургійному комбінаті у Росії у ніч на суботу, 24 лютого, спалахнула пожежа. Як повідомив у Telegram губернатор Липецької області Ігор Артамонов, "за попередніми даними спецслужб, причиною пожежі стало падіння безпілотника".

За його словами, постраждалих немає. Водночас Артамонов додав, що "схоже відбувається в сусідніх регіонах". На відео, опублікованих в соціальних мережах, видно і чути вибух, за яким спалахнуло величезне полум'я, пише Reuters.

Раніше міністерство оборони Росії повідомило про атаку дронів у трьох регіонах Росії. У відомстві стверджують, що один безпілотник збили засоби протиповітряної оборони над територією Курської області, ще два - над Липецькою та один - над Тульською.

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого під Курськом сталася пожежа на нафтобазі, причиною якої, за даними губернатора, була атака нібито українського дрона.