У Латвії збирають кошти на Bayraktar для України

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 16 серпня (час київський).

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що з військової точки зору "немає необхідності" застосовувати тактичну ядерну зброю в Україні для досягнення поставлених РФ цілей, повідомляє російська державна інформаційна агенція "РИА Новости". "Головне призначення російських ядерних озброєнь - це стримування ядерного нападу", - сказав він.

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному зведенні пише про можливий "розкол" між бойовиками так званих "ЛНР" і "ДНР". Аналітики посилаються на опублікований напередодні відеозапис, на якому солдати 2740-го "батальйону" "ЛНР" відмовляються воювати за "ДНР". Вони ніби стверджують, що "виконали свій обов'язок" щодо захисту "ЛНР", а 3 липня було оголошено "день перемоги". "Нас погрозами, шантажем, залякуванням та обманом намагаються загнати на територію "ДНР", - стверджує людина на відео, яку представляють як "військовослужбвця "ЛНР".

ISW зазначає, що поки що не може перевірити походження чи справжність цього конкретного відео. "Однак воно відображає ширшу тенденцію до зменшення вкладу "ЛНР" та зниження морального духу, необхідного для підтримки російської війни в Україні. Ця тенденція є особливо небезпечною для російських сил", - пишуть дослідники. ISW нагадує, що в минулому такі ж настрої спостерігалися у "ДНР", бойовики якої скаржилися на перекидання у Херсонську, Луганську та Харківську області.

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IKEA ухвалила рішення ліквідувати російську "доньку"

Магазин IKEA під Москвою

Єдиний учасник ТОВ "Ікеа Дім" - Ingka Holding Europe B.V. - ухвалив рішення про ліквідацію компанії, свідчать дані аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс". "Ікеа Дім" управляє магазинами ІКЕА у Росії. Ingka - холдингова структура IKEA, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, з 4 березня IKEA призупинила продаж у магазинах та онлайн на російському ринку, а також виробництво на своїх фабриках у РФ. У червні компанія оголосила, що продасть свої чотири фабрики в Росії, і попередила, що "не бачить можливості відновити продаж у найближчому майбутньому". Згодом компанія провела онлайн-розпродаж товарів зі своїх магазинів, який завершився 15 серпня. Магазини ІКЕА у РФ залишаться закритими та працюватимуть лише на видачу оформлених замовлень, а також повернення та обмін товарів, повідомляється на сайті компанії.

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У Латвії розпочали збір коштів на Bayraktar для України, пише Delfi.

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Залізниця у Джанкойському районі Криму пошкоджена "внаслідок вибуху на складі боєприпасів", повідомляє російська агенція "ТАСС" з посиланням на екстрені служби. Маршрут потягів, що рухаються до Криму з материкової Росії, буде змінений через НП на півночі регіону, повідомляє окупаційна влада Криму.

++10.40++

В Естонії з громадських місць приберуть усі радянські пам'ятники, заявила прем'єрка Кая Калас. "Як символи репресій та радянської окупації вони стали джерелом зростання соціальної напруги - у цей час ми повинні звести до мінімуму ризик для громадського порядку", - написала вона у Twitter.

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Обмежена ефективність Чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення Росії, десантна загроза Одесі наразі майже нейтралізована, йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії, опублікованому у Twitter. "Це означає, що Україна може перенаправити ресурси, щоб тиснути на російські сухопутні сили в інших місцях", - повідомляє розвідка.

Після втрати флагману "Москва", значної частини бойових літаків морської авіації та контролю над островом Зміїний Чорноморському флоту РФ важко здійснювати ефективний контроль на морі, тому обмежується використанням крилатих ракет великої дальності для підтримки наземних наступальних дій.

++09.50++

Поточна політична ситуація негативно позначилася на деяких аспектах військово-технічного співробітництва Росії із Туреччиною. Про це повідомив голова Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії Дмитро Шугаєв у відповідь на запитання про причини затягування переговорів щодо постачання Туреччини другої партії С-400, пише "Интерфакс".

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++09.40++

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував вибухи у Джанкої.

"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - написав він у Twitter.

++09.20++

В окупованому РФ Мелітополі пролунали два вибухи. "О 7:00 у Мелітополі зафіксовано 2 вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами. За попередньою інформацією пошкоджено транзитний кабель", - написав у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

++09.10++

Росіяни наступають з боку Лисичанського НПЗ

Восьмеро поліцейських у Луганській області постраждали внаслідок ракетного удару по місцю дислокації у сусідній області*. За ніч відбито чотири атаки армії РФ, ще на трьох дільницях на адмінмежі Луганської та Донецької областей бої тривають, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Гайдай. "Населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії. Тільки за ніч здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари. Не припиняється і ракетний терор. Так, одну з ракет противник направив на будівлю, де розташувалися поліцейські з Луганщини, які зараз базуються в сусідній області. Як наслідок, вісім працівників національної поліції зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості", - написав Гайдай. За його словами, росіяни ведуть масований наступ з боку Лисичанського нафтопереробного заводу.

*Згодом Гайдай видалив з допису дані про постраждалих поліцейських

++09.05++

Фінляндія домагається запровадження заборони на отримання громадянами РФ шенгенських віз для туристичних цілей в'їзду до ЄС. Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтвердила це на саміті глав урядів п'яти скандинавських країн із канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Осло. "Російські громадяни не розпочинали війну, але водночас ми маємо чітко розуміти, що вони її підтримують, - наголосила Марін. - Не вважаю правильним, що російські громадяни в'їжджають до ЄС, до Шенгенської зони і займаються оглядом пам'яток, поки Росія вбиває людей в Україні".

++08.30++

Російська агенція "Крыминформ" повідомила про дві НП у Джанкойському районі - пожежу на трансформаторній підстанції та детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське. Мешканців селища терміново евакуюють.

Як повідомляє російська агенція "Тасс", "це колишня ферма, тимчасова дислокація військова, сталась детонація боєприпасів". Жителі Майського виїздять на своїх машинах, тих, хто не може, влада вивозитиме на автобусах.

++07.55++

Поблизу Джанкоя у Криму вибухи - Чубаров

В окупованому Криму, в районі Азовського Джанкойського району чути вибухи. "Влучне попадання по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району. Вибухи лунають протягом години (...) Влучили у сховище боєприпасів", - пише у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За даними ЗМІ, вибух стався в районі села Майське поблизу Джанкоя. Місцеві жителі публікують відео пожежі на території трансформаторної підстанції.

++07.45++

Українською авіацією уражено два опорних пункти та два райони зосередження озброєння і техніки РФ у районах Новопетрівки та Максимівки, ідеться у повідомленні оперативаного командування "Південь". "Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 рашисти, 152-х мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються", - наголошується у повідомленні у Facebook.

++07.20++

Вночі росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок чого поранень дістали дві жінки, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. За його словами, від російських ударів знову постраждали два райони - Нікопольський і Криворізький. "Криворізький район ворог обстріляв із "Ураганів". Влучив у Мар'янське та Велику Костромку Зеленодольської громади. Поранено двох жінок - 20 і 84 років. У селах пошкоджено кілька приватних будинків і газопровід. Нікопольський район окупанти накрили вогнем двічі за ніч. Територією зафіксовано 40 прильотів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії", - написав Резніченко.

++07.10++

Російські війська здійснили низку наземних атак на північний захід від Слов'янська, а також штурмові дії на північ від Харкова, йдеться в новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, ЗС РФ провели кілька наступальних операцій на схід та південний схід від Сіверська, на північний схід та південний схід від Бахмута, а також продовжували наступальні операції на північний захід, захід та південний захід від Донецька, зазначили експерти.

++07.00++

Вночі війська РФ обстріляли п'ять з дев'яти районів Харкова

У ніч на 16 серпня російські війська обстріляли відразу кілька районів Харкова. "Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтовський, Індустріальний та Холодногірський райони. Це п'ять з дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно", - повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов. Про постраждалих інформаціх поки немає.

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