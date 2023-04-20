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Сейм Латвії (ілюстративне фото)
Сейм Латвії (ілюстративне фото)Фото: Edijs Palens/Xinhua/picture alliance
ПолітикаЛатвія

У Латвії заборонили проводити низку заходів до 9 травня

Анастасія Шепелева
46 хв. тому

Латвійський Сейм заборонив проведення пропагандистських заходів, які підриватимуть цінності країни та прославлятимуть окупаційні режими.

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Сейм Латвії заборонив проводити 9 травня на території всієї країни окремі масово-розважальні та святкові заходи, мітинги, марші та пікетування в публічних місцях. Відповідне рішення парламент країни ухвалив у четвер, 20 квітня, повідомляється на його сайті.

"Всі знають, що 9 травня – це день, який певна частина суспільства використовує для прославлення тоталітарних та окупаційних режимів, і в наших інтересах не допустити подій, які підривають наші цінності, розколюють суспільство, прославляють військову агресію та сприяють неправдивому висвітленню історичних подій", - заявила голова Комісії з прав людини та громадських справ Ієва Бранте, яка була відповідальна за хід законопроєкту в Сеймі.

Окрім того, ухвалений закон передбачає заборону на використання піротехнічних виробів 9 травня, а також до 7:00 ранку 10 травня.

Можна проводити заходи солідарності з Україною

Мета цього закону - захистити інтереси країни та громадську безпеку, а також запобігти загрозам та приниженню цінностей Латвії.  Зокрема, не допустити розкол суспільства, героїзацію війни, військової агресії, тоталітаризму, насильства, а також неправдиве відображення історичних подій.

Заходи, які не суперечитимуть цій меті, проводити можна, йдеться у повідомлені Сейму. Окрім того, 9 травня у Латвії можна буде провести заходи солідарності з українським народом та вшанувати пам’ять постраждалих і загиблих внаслідок війни Росії проти України.

У разі, якщо дозвіл на проведення певного масового заходу був виданий до дня набрання чинності  закону, орган місцевого самоврядування зможе його анулювати та повернути плату за його проведення організаторам, зазначається у повідомленні. 

Зазначимо, що 9 травня європейські країни святкують День Європи на відзначення миру та єдності на континенті. Тим часом в Росії, де 9 травня відзначають День перемоги, скасували проведення традиційного параду в Бєлгороді та Курську "із міркувань безпеки". Обидві області Росії межують з Україною.

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