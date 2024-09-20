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СуспільствоЛатвія

У Латвії дерусифікують банкомати

Максим Сидоржевський
20 вересня 2024 р.

Російської мови більше не буде в латвійських банкоматах. Відповідні поправки до законодавства ухвалив парламент країни.

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Банкомат
У банкоматах Латвії зникне російська мова Фото: Daniel Ingold/Westend61/IMAGO

Сейм Латвії схвалив поправки до закону про кредитні установи, що передбачають заборону використання в банкоматах латвійських комерційних банків російської мови.

Надалі банкомати мають бути налаштовані на латиську мову, включно з латгальською (латгальською розмовляють жителі Латгалії, східної частини Латвії. - Ред.). Також вони можуть бути налаштовані на офіційні мови країн-членів Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) або країн-кандидатів, повідомляє Delfi.

Чверть платежів у Латвії - готівкою

Ці поправки, ухвалені в остаточному читанні 19 вересня, як стверджується, покликані забезпечити доступність готівки для жителів на всій території Латвії. Міністерство фінансів країни вважає, що в Латвії необхідно вжити заходів для забезпечення достатнього доступу до послуг з готівкових платежів, оскільки готівка має бути життєздатною альтернативою безготівковим розрахункам.

Хоча в країні безготівкові розрахунки дедалі більше використовуються як основний спосіб платежів, 23 відсотки повсякденних платежів відбуваються готівкою, свідчить опитування Банку Латвії, проведене на початку цього року.

Мінфін Латвії пояснює, що значення доступності готівки зростає в ситуаціях, коли платіжні системи недоступні, але водночас зараз інфраструктура для зняття готівки значно скорочується. Останніми роками в країні суттєво зменшилась кількість філій кредитних установ і розрахункових центрів, де можна отримати готівку.

Загалом з кінця 2013 року кількість банківських філій у Латвії скоротилася на 91,5 відсотка. Попри те, що банкомати кредитних установ стали основним джерелом доступності готівки для населення, їхня кількість також зменшується. Їхня кількість в Латвії на тисячу жителів є однією з найнижчих в ЄС.

На які утиски скаржаться російськомовні у Латвії

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