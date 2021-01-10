У Киргизстані суперники Жапарова не визнають його перемогу на виборах

Кандидати в президенти Киргизстану Адахан Мадумаров і Абділь Сегізбаєв не визнають попередні результати дострокових виборів глави держави, згідно з якими на них впевнено перемагає колишній виконуючий обов'язки президента і прем'єр-міністра країни Садир Жапаров. Про це в ніч на понеділок, 11 січня, повідомляє онлайн-видання 24.kg.

За словами Адахана Мадумарова, на виборах відбувалися масові фальсифікації. Зокрема, він стверджує, що на дільниці голосування "під виглядом тестування (на коронавірус. - Ред.) приходили співробітники спецслужб" з флешками. "Зараз ніхто не виступить проти, але я повинен вам сказати, що, можливо, зараз політики промовчать, але завтра у всього народу виникнуть питання", - наголосив Мадумаров.

У свою чергу, Абділь Сегізбаєв заявив, що має намір оскаржити підсумки голосування. "Весь цей час був тиск з боку влади на інших претендентів. Вважаю, що вибори сфальсифіковані. Я не визнаю перемогу цієї людини (Садира Жапарова - Ред.)", - вказав він.

Результати виборів президента Киргизстану

Після підрахунку 97,74 відсотка бюлетенів на дострокових виборах президента Киргизстану Садир Жапаров лідирує з 79,12 відсотка голосів. На другому місці, за даними ЦВК Киргизстану, Адахан Мадумаров з 6,68 відсотка голосів, на третьому - Бабур Тольбаєв з 2,38 відсотка. Всього на пост президента Киргизстану претендували 17 осіб.

Жапаров прийшов до влади в Киргизстані після жовтневих протестів проти підсумків парламентських виборів, що згодом переросли в заворушення. Для участі у виборах президента 14 листопада він склав повноваження тимчасово виконувача обов'язків глави держави і припинив виконання обов'язків прем'єра.