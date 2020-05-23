 У Києві знайшли мертвим народного депутата | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2020

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Новини

У Києві знайшли мертвим народного депутата

Труп Валерія Давиденка виявили в офісі. За попередніми даними, смерть настала від вогнепального поранення голови.

Національна поліція України

Поліція ще поки не кваліфікувала причину смерті чоловіка

У Києві знайдений мертвим народний депутат України, член депутатської групи "Довіра" Валерій Давиденко. Про виявлення трупа Давиденка в офісі та про наявність на ньому слідів вогнепального поранення повідомив у суботу, 23 травня, член фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива.

Смерть парламентаря підтвердив також заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. "Було знайдено тіло депутата з вогнепальним пораненням в голову. Перевіряються усі версії", - наводить слова Геращенка агенція "Інтерфакс-Україна".

Пізніше поліція києва повідомила про відкриття кримінального провадження за статтею Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Перевірятиметься причина і обставини смерті народного депутата. За попередніми даними, Давиденко вчинив самогубство. 

 

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У травні 2013 року Валерія Давиденка було призначено заступником міністра аграрної політики і продовольства в уряді Миколи Азарова. З посади звільнений у березні 2014 року. В період з 2014 по 2019 роки - народний депутат, член фракції "Блок Петра ПОрошенка". 

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Під час парламентських виборів 2019 року обраний народним депутатом як самовисуванець у 208 виборчому окрузі на Чернігівщині. З грудня 2019 року - член депутатської групи "Довіра".

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