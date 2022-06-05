24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами неділі, 5 червня (час київський).

++08.06++

У ніч на неділю російські сили завдали авіаудару ракетами по Краматорську. Про це повідомив у Facebook міський голова Олександр Гончаренко. Внаслідок удару було пошкоджено два підприємства. За попередньою інформацією, жертв немає.

++08.04++

Східна частина Сєвєродонецька на Луганщині - під контролем сил РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Російські військові продовжують вести штурмові дії у місті, застосовуючи артилерію. У Генштабі додають, що підрозділи РФ намагаються оточити українські війська біля Сєверодонецька та Лисичанська.

На Бахмутський напрямок росіяни перекинули понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак росіян, кажуть у ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку, де очікується наступ ЗСУ, російські військові замінували узбережжя річки Інгулець. На Миколаївському напрямку росіяни розгорнули до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії.

Генштаб ЗСУ також повідомляє про застосування російськими силами фосфорних боєприпасів біля населеного пункту Черкаські Тишки на Харківщині.

++07.26++

У Києві пролунало кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах. Про це у Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко. До цього у місті лунала сирена повітряної тривоги. Жителі міста у соцмережах повідомляють про дим над лівим берегом міста.

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив про обстріл території неподалік. "Близько 6 ранку ворог здійснив обстріл територій в безпосередній близькості до нашої громади", - написав він у Telegram. Інформація щодо руйнувань та потерпілих поки не надходила.

Пізніше про вибухи в Києві згадало і міноборони України в своєму щоденному оперативному зведенні. У Telegram-каналі інформагентства "УНІАН" з'явилося відео, на якому видно дим, як стверджується, над одним обстріляних районів міста.

++07.15++

Папа Римський Франциск вивчає можливість відвідати Україну. "Я хотів би поїхати в Україну. Але мені доводиться чекати відповідного моменту, щоб це зробити, адже нелегко ухвалити рішення, яке може завдати всьому світу більше шкоди, ніж користі", - наводить сайт Vatican News витяги зі спілкування понтифіка з групою дітей. Глава Римсько-католицької церкви додав, що майбутніми днями має намір обговорити можливість такого візиту з представниками українського уряду.