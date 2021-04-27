 У Києві послаблюють карантин і відновлюють роботу транспорту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2021

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Новини

У Києві послаблюють карантин і відновлюють роботу транспорту

Транспорт у Києві відновлює роботу у звичному режимі з 1 травня, а з 5 травня - відновлюється навчання у школах та університетах.

У Києві відновлюють роботу транспорту

У Києві відновлюють роботу транспорту

Комісія з надзвичайних ситуацій Києва середу, 28 квітня, ухвалила рішення про послаблення протиепідемічних заходів у столиці, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Зокрема, з 1 травня у Києві відновить роботу весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі, а також заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри та центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).

"Але закликаю жителів столиці, користуватися громадським транспортом тільки в разі крайньої необхідності", - наголосив київський мер.

З 5 травня у столиці відновлять навчальний процес у закладах загальної середньої освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах, а також прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

"Ми сподіваємося, що і Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про перегляд рівня епідемічної небезпеки та виведення столиці із "червоної зони", - йдеться у його повідомленні, опублікованому у соцмережі Facebook.

Посилення контролю

При цьому, Кличко зауважив, що на вулицях Києва посилять контроль за дотриманням карантинних правил. "Будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони", - поінформував Кличко.

За його словами, вони працюватимуть у місцях масового скупчення людей, у парках і скверах. А під час Великодніх свят та поминальних днів контролюватимуть ситуацію біля релігійних установ і на міських кладовищах.

Нагадаємо, що 30 березня, напередодні оголошення про запровадження в Києві обмежень роботи громадського транспорту та закриття шкіл та дитячих садків з 5 квітня, в українській столиці виявили 1100 інфікованих на коронавірус, померли 35 осіб.

Натомість 27 квітня, напередодні оголошення про послаблення обмежень, епідеміологічна картина щодо інфікування та летальності залишилася в Києві фактично незмінною - 1070 нових інфікованих та 40 летальних випадків. 

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