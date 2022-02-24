У Києві оголошено повітряну загрозу - КМДА

О 5-ій ранку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України.

Хроніку четверга, 24 лютого, з 5 до 13 години читайте тут

Нижче DW стежить за подіями 24 лютого, з 13.00 (час київський)

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Ватикан закликав до діалогу з огляну на війну Росії проти України. "Трагічні сценарії, яких усі боялися, на жаль, стають дійсністю", - заявив кардинал і державний секретар Святого престолу П'єтро Паролін. На його думку, ще є час для доброї волі і простір для переговорів. За його словами, Ватикан ще бачить можливості для розумних кроків, аби вберегти світ від "божевілля і жахіть війни".

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Російські війська з боку Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Про це радник глави МВС Антон Геращенко написав у своєму каналі Telegram. "Нацгвардійці, які охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять завзятий опір", - повідомив Геращенко.

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Євросоюз викликав постійного представника РФ у ЄС Володимира Чижова через напад на Україну.

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З огляду на напад РФ на Україну Бельгія виступає за те, щоб Європейський Союз припинив видачу всіх типів віз громадянам Росії, включаючи студентів, робітників та туристів. Про це заявив у Брюсселі держсекретар з питань міграції та надання притулку країни Семмі Махді. "Безрозсудний напад Росії змушує нас бути обережними з росіянами, які бажають приїхати до Бельгії", - наголосив він у своїй заяві. Як зазначив політик, "нині росіянам тут не раді, загальна заборона на видачу віз для росіян не має бути табу".

Латвія уже оголосила про припинення видачі віз росіянам.

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Перед посольствами РФ у Варшаві та Парижі відбулися спонтанні акції протесту проти нападу Росії на Україну. У польській столиці кілька сотень осіб вийшли на акцію, тримаючи плакати з написами: "Путін убивця", "Зупиніть війну проти незалежної України", "Варшава солідарна з Україною", повідомляє агенція AFP. Демонстранти перед російським посольством у Парижі скандували: "Зупиніть Путіна, зупиніть війну".

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Російські кораблі атакують острів Зміїний в Одеській області, повідомляє державна прикордонслужба України. "Острів Зміїний атакували з російських кораблів. Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону. У районі острова перебувають два кораблі ЧФ РФ "Москва" та "Василий Быков", - ідеться у повідомленні Держприкордонслужби у Facebook.

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На дамбі Каховської ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків та невідомі озброєні особи стоять, повідомляють у міністерстві енергетики України. За його даними, на Трипільській ТЕС пролунав вибух, було пошкоджено одну з ліній електропередач, однак станція продовжує працювати, передача потужності забезпечується у повному обсязі.

Водночас міський голова Таврійська Микола Різак повідомив "Суспільному", що головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонської області захопили окупанти.

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Україна закликає партнерів розірвати дипломатичні відносини з Росією. "Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Я закликаю всіх партнерів зробити те саме, - написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. - Продемонструйте цим конкретним кроком, що ви разом з Україною та категорично відкидаєте найбільш зухвалий з Другої світової війни акт збройної агресії в Європі".

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У Києві оголосили повітряну загрозу. Всіх киян просять терміново вирушити в укриття цивільного захисту. Відповідний заклик міститься на сайті Київської міської державної адміністрації. Повідомляється, що чотири станції "червоної гілки" метрополітену, де зараз не курсують поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними як укриттям у разі повітряної тривоги. Ідеться про станції "Берестейська", "Нивки", "Святошин" та "Житомирська".

Також повідомляється, що всі станції київського метро під час тривоги доступні для людей у будь-який час доби. Станом на зараз метро працює у режимі перевезень, прохід на станції вільний.

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У Маріуполі обстріляли мікрорайон "Східний", постраждали житлові будинки - як багатоквартирні, та і будівлі у приватному секторі, повідомляють у міськраді. Інформації про жертв поки немає.

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Мережа ресторанів швидкого харчування McDonalds закриває всі ресторани в Україні заради безпеки працівників та їхніх сімей, повідомила компанія. "Любі наші відвідувачі! Ми залишаємо закритими всі ресторани McDonalds в Україні. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними задля їхньої безпеки", - зазначається на Facebook-сторінці мережі. Перший заклад McDonald's в Україні відкрився у травні 1997 року в Києві, зараз мережа має 109 ресторанів у 24 містах.

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Канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) повідомив про драматичну телефонну розмову з Володимиром Зеленським. "Український президент почав словами, що він перебуває у країні, щодо якої він не знає, чи довго вона збережеться. Як президент він переймається за своє життя і життя українців", - цитує Негаммера AFP. Зеленський розповів Негаммеру про те, що бої точаться на всій території України, і що він просить Європу і світ про допомогу.

++15.34++

Литва запроваджує надзвичайний стан. Відповідний указ підписав 24 лютого президент Литви Гітанас Науседа. Як повідомляють в уряді, цей захід надасть литовським органам влади більше можливостей для "реакції на кіберзагрози та загрози для інфраструктури". Надзвичайний стан у країні запроваджено до 10 березня.

++15.30++

В Україні мережі автозаправних станцій ОККО та WOG обмежили продаж палива 20 літрами на один автомобіль. Про це йдеться в повідомленнях відповідних мереж АЗС, передають "Українські новини". "З метою забезпечення можливості пріоритетної заправки спеціальних служб і служб критичної інфраструктури наша компанія прийняла рішення обмежити обсяг заправки - до 20 літрів. Тобто 20 літрів - це максимум, який ми відпускатимемо на одне авто", - ідеться в повідомленні ОККО

++15.19++

Урсула фон дер Ляєн

Європейський Союз готовий прийняти біженців з України, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Ми працювали тижнями, щоб бути готовими. Ми посилили кібербезпеку. Ми посилили свою безпеку в енергетичному питанні. Ми також готові надати притулок усім біженцям", - сказала вона. Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС готовий надати Україні негайну гуманітарну підтримку.

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Прикордонники та військовослужбовці Збройних сил України ведуть бої на напрямку Сум, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України. "Прикордонники із ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій із російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією, РФ здійснює наступ із боку Конотопу", - ідеться у повідомленні пресслужби відомства.

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Макрон спілкується з Путіним 21 лютого

Атака Росії на Україну матиме довготривалі та глибинні наслідки для Європи, заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, президент РФ Володимир Путін вирішив поставити під загрозу мир у Європі. "Свобода України - це наша свобода", - зазначив французький президент у телевізійному зверненні до нації й наголосив, що Франція перебуває на боці України. Макрон також анонсував санкції, які зачеплять військовий та енергетичний сектор Росії, а також економіку країни.

++15.00++

В Кабінеті Міністрів України повідомили, що не залишатимуть урядовий квартал. "Те, що зараз відбувається в інформаційному просторі - це її (Росії. - Ред.) мета. Нагнітати, поширювати фейки, постійні інформаційні вкиди, сіяти страх і паніку з метою, щоб уряд залишив урядовий квартал, щоб уряд виїхав і був евакуйований у безпечне місце. Як ви бачите, ми всі тут. Прем'єр тут, міністри тут, ніхто нікуди не поїде", - повідомила на брифінгу у Києві віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук.

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Національний банк України відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії. Рахунок - мультивалютний, створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів - в іноземній валюті (долари, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян. Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA84300001000000047330992708

++14.50++

Член Наглядової ради німецького футбольного клубу "Шальке" Маттіас Варніґ (Matthias Warnig) повідомив, що негайно складає повноваження, інформує сайт клубу. 66-річний керуючий директор компанії Nordstream AG був кооптований до ради в липні 2019 року головним спонсором "Шальке" російським "Газпромом". Тренер футбольного клубу Дімітріос Граммозіс (Dimitrios Grammozis) з'явився на пресконференції у клубному піджаку, на якому не було логотипу газового монополіста. "Газпром" уклав із "Шальке" до 2025 року спонсорський контракт, згідно з яким клуб другого дивізіону чемпіонату Німеччини отримує дев'ять мільйонів євро на рік.

++14.30++

До українців звернувся предстоятель Української православної церкви. "Сталася біда. На превеликий жаль, Росія розпочала воєнні дії проти України, і в цей доленосний час закликаю вас не впадати в паніку, бути мужніми і проявити любов до своєї Батьківщини і один до одного", - наголосив блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

"У цей трагічний час ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та оберігають і захищають нашу землю і наш народ. Нехай Бог їх благословить і береже!" - ідеться в повідомленні на сайті УПЦ.

++14.25++

Офіс українського президента припускає спроби противника потрапити до урядового кварталу в Києві. "(...) Можливе точкове десантування, зараз йдуть потужні бої в Гостомелі, і можливі спроби (противника. - Ред.) потрапити до урядового кварталу. Одна з цілей - прибрати найвище керівництво країни", - сказав на брифінгу сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він додав, що Росія намагатиметься досягти максимального ефекту від своєї ініціативи, тому вони максимально відтягуватимуть будь-які можливості переговорів.

++14.20++

НАТО не надсилатиме війська в Україну. "Військ НАТО в Україні немає, і у нас немає планів перекидати війська Альянсу в Україну", - цитує AFP генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у Брюсселі.

++14.15++

Ексканцлер Австрії Крістіан Керн (Christian Kern) залишає наглядову раду ВАТ "Російські державні залізниці" (РЗ) через агресію Росії проти України. Як розповів колишній політик виданню Der Standard, він повідомив РЗ про своє рішення, оскільки компанія стала частиною військової логістики. "Мої думки із жертвами цієї безглуздої агресії", - заявив Керн.

++14.07++

Генштаб Збройних сил України: РФ завдала понад 30 ударів по громадській та військовій інфраструктурі Україні.

Атака російських військ на Україну

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Наслідки агресії РФ на Харківщині

У Броварах загинули шестеро людей, ще 12 поранено, повідомив мер міста Ігор Сапожко "Суспільному". За його словами, було обстріляно дві військові частини, розташовані у Броварах.

++14.00++

Одеська обласна державна адміністрація заявляє про загибель 18 людей через атаку російських військових на військову частину в Одеській області, повідомляє ОДА у Facebook. "18 загиблих внаслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке Подільського району", - зазначається в повідомленні. Серед загиблих - 8 чоловіків та 10 жінок. Співробітники ДСНС врятували з-під завалів шістьох людей, яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні, триває розбір завалів.

++13.50++

Президент Чехії Мілош Земан висловив підтримку Україні перед російською агресією та закликав до максимально жорстких санкцій проти Кремля - зокрема, до відключення Росії від міжнародної системи фінансової комунікації SWIFT.

В екстреному відеозверненні до громадян Чехії президент Земан визнав, що помилявся, коли казав, що Росія не почне війну, оскільки "росіяни не божевільні". "Безумців треба ізолювати" - заявив він тепер.

++13.43++

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив про важкі бої, які веде українська армія з Росією на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, йдеться у повідомленні відомства. В Офісі президента України повідомили, що, за попередніми даними, російські війська просунулись в Україну на відстань до п'яти кілометрів на півночі Харківської області, Чернігівської області та ближче до Сум.

Читайте більше: Генштаб ЗСУ: На Харківщині та Донбасі ведуться важкі бої

++13.35++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

НАТО закликало РФ вивести війська з України. "Ми закликаємо Росію негайно припинити її воєнні дії та вивести всі свої війська з України та з (територій. - Ред.) довкола неї, цілковито поважати міжнародне гуманітарне право, а також надати безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ та допомогу всім особами, які її потребують", - зазначили в НАТО. "Лідери Росії повинні нести цю відповідальність за наслідки своїх дій. Росія заплатить дуже важку економічну та політичну ціну", - ідеться у заяві Північноатлантичної ради, екстрене засідання якої скликав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

++13.20++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав президента РФ Володимира Путіна негайно припинити воєнний напад на Україну. Путін повинен повністю вивести російській війська з території України, зазначив канцлер ФРН, передає інформаційне агентство dpa. "Своїм нападом на Україну російський президент Путін учергове кричуще порушив міжнародне право", - наголосив Шольц. За його словами, Путін ставить під загрозу мир у всій Європі, приносить страждання й руйнування своїм найближчим сусідам і ставить під загрозу життя незліченних невинних людей. "Для всього цього немає виправдання. Це війна Путіна", - зазначив німецький канцлер.

Читайте більше: Шольц про напад Росії на Україну: Це війна Путіна

++13.16++

НАТО найрішучішим чином засудило "жахливу" та неспровоковану атаку Росії на Україну, яку неможливо жодним чином виправдати. "Наші думки з тими, хто загинув і отримав поранення, а також з народом України. Ми також засуджуємо Білорусь за те, що вона уможливила цю атаку", - додали у Північноатлантичній раді, повідомляє кореспондент DW.

++13.15++

Дивитись відео 01:21 Що відбувається на виїзді з Києва (24.02.2022)

Німецькі гуманітарні організації закликали до збору пожертв для постраждалих від війни, яку розпочала Росія проти України. "Ціну за цю війну заплатить народ, який позбудеться своїх будинків і безпеки не з власної вини", - заявила президентка Diakonie Katastrophenhilfe Даґмар Пруін (Dagmar Pruin). Глава Caritas international Олівер Мюллер (Oliver Müller) наголосив на необхідності зробити все, щоб запобігти неминучій гуманітарній катастрофі в Україні. Обидві гуманітарні організації готуються допомогти людям, які будуть змушені рятуватися від насильства.

++13.07++

Військовий об'єкт у Броварах Київської області атакували з використанням крилатих ракет, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. "Щойно був удар двома крилатими ракетами по нашому військовому об'єкту в Броварах. Інформація з Генштабу. Інформація про жертв та руйнування уточнюється", - написав Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

++13.04++

Лондон анонсував "жорсткі санкції" проти Росії. Великобританія викликала посла РФ у країні Андрія Келіна для "пояснення нелегального та неспровокованого нападу на Україну". "Ми запровадимо жорсткі санкції і об'єднаємо країни у підтримці України", - заявила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

++13.02++

Біля Бранденбурзьких воріт у центрі Берліна розпочалася спонтанна акція солідарності з Україною. На цьому місці колись пролягав Берлінський мур. Зараз сюди приходять люди з українськими прапорами. Аналогічні акції відбуваються і в інших містах світу.

Біля Бранденбурзьких воріт у столиці Німеччини 24 лютого

++13.00++

Ізраїль засудив напад Росії на Україну та закликав повернутися до дипломатії. "Напад Росії на Україну є грубим порушенням міжнародного правопорядку. Ізраїль засуджує напад", - заявив міністр закордонних справ країни Яір Лапід. За його словами, ще є час повернутися за стіл переговорів і врегулювати конфлікт за посередництва провідних держав світу.

Він наголосив, що як у Росії, так і в Україні проживають десятки тисяч ізраїльтян та сотні тисяч юдеїв, безпека яких є основним пріоритетом Ізраїлю.

Про події 24 лютого з 5 до 13 години читайте тут.