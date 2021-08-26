У Києві кинули "коктейль Молотова" в офіс омбудсменки

У Києві в четвер, 26 серпня, невідомий підпалив офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Національну поліцію Києва. "Інцидент трапився. Зараз на місце виїхала поліція", - повідомило відомство. Обставини з'ясовуються. Поліція встановлює причину підпалу.

У той же сама Денісова повідомила, що невідомий кинув у будівлю офісу пляшку з запальною сумішшю, внаслідок чого пошкоджені вхідні двері.

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"На щастя, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав. Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримано. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії", - написала українська омбудсменка на своїй сторінці в Facebook.