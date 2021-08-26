 У Києві кинули ″коктейль Молотова″ в офіс омбудсменки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2021

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Новини

У Києві кинули "коктейль Молотова" в офіс омбудсменки

Невідомий кинув у будівлю уповноваженої з прав людини "коктейль Молотова". Його вже затримали.

Людимила Денісова

Людимила Денісова

У Києві в четвер, 26 серпня, невідомий підпалив офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Національну поліцію Києва. "Інцидент трапився. Зараз на місце виїхала поліція", - повідомило відомство. Обставини з'ясовуються. Поліція встановлює причину підпалу.

У той же сама Денісова повідомила, що невідомий кинув у будівлю офісу пляшку з запальною сумішшю, внаслідок чого пошкоджені вхідні двері.

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"На щастя, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав. Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримано. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії", - написала українська омбудсменка на своїй сторінці в Facebook.

 

DW.COM

У п'яти будинках кримських татар у Криму тривають обшуки - Денісова

За словами Людмили Денісової, спецслужби РФ проводять обшуки у п'яти будинках кримських татар в анексованому Криму. Уповноважена Верховної Ради з прав людини заявила про "переслідування та залякування кримських татар".  

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