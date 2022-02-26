У Києві бої

О 5-ій ранку 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти Україн. Хроніки 24 і 25 лютого читайте тут і тут

DW стежить за подіями 26 лютого з 6-ї ранку (час київський).

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Влада України запросила екстрене фінансування у Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва у заяві про підтримку України. "В арсеналі Фонду є низка інструментів, і в міру розвитку ситуації в Україні ми продовжуватимемо обговорювати з владою, як ми можемо їм найкраще допомогти", - зазначила вона, цитує "ІНтерфакс-Україна".

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Тривають важкі бої у місті Василькові на Київщині, за 40 км на південь від столиці. Про це повідомило у Facebook командування Повітряних сил України. За його даними, російські війська намагалися висадити десант із повітря на аеродромі Василькова.

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На метро "Берестейська" у Києві 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з бк, танк. "Все спокійно, всіх поклали", - повідомляють Сухопутні війська у Facebook.

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США запропонували допомогти президентові України Володимиру Зеленському залишити Київ, де йдуть бої, проте він відмовляється покинути столицю. Про це повідомила газета The Washington Post.

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У Києві вуличні бої.

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Станцію метро "Політехнічний інститут" у Києві зсередини закрили на гермозатвори. Про це повідомило агенція УНІАН із посиланням на Telegeram-канал Vgorode. Потрапити туди ззовні тимчасово неможливо. "Понад 50 пострілів і вибухів, кулеметні черги - в районі Шулявки (Солом'янський район Києва. - Ред) та зоопарку за останні 10 хвилин", - повідомляють журналісти телеканалу ICTV у Telegram.