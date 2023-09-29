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У Курській області РФ знову "блекаути" після атаки дронів

Олександр Куницький
29 вересня 2023 р.

П'ять населених пунктів у Курській області РФ знеструмлено після атаки дронів на електропідстанцію. Місцева влада звинуватила в цьому Україну.

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У Курській області РФ знеструмлено п'ять населених пунктів
У Курській області РФ знеструмлено п'ять населених пунктівФото: Tatyana Simonenkova/TASS/dpa/picture alliance

У ніч на п'ятницю, 29 вересня, у Курській області Росії безпілотник атакував підстанцію, внаслідок чого там знеструмлено п'ять населених пунктів. Про це заявив губернатор області Роман Старовойт.

Він стверджує, що "український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію" у слободі Біла Бєловського району Курської області неподалік кордону з Україною. "Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню", - написав Старовойт у Telegram.

Згодом він заявив про масовану атаку на регіон, здійснену нібито українськими безпілотниками. Як стверджує Старовойт, російська протиповітряна оборона збила 10 дронів.

Міноборони РФ також заявило нічну атаку безпілотниками. Втім, про влучання російське відомство не повідомляло, прозвітувавши про нібито знищення 11 дронів - одного над територією Калузької області та 10 - над Курською. Україна офіційно не коментувала ці події. 

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Нагадаємо, це вже не вперше в Курській області фіксують перебої з постачанням електроенергії після атаки дронів. Днями Старовойт заявив, що в селі Снагость "український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію", внаслідок чого без електрики залишилися сім населених пунктів.

Тоді Україна також офіційно не повідомляла про свою причетність до атаки. Втім, як писали українські ЗМІ, "блекаут" у Курській області РФ влаштувала Служба безпеки України (СБУ). "Росіяни мають розуміти - якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити", - наводили ЗМІ слова джерела в СБУ.

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