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КонфліктиРосійська Федерація

У Курській області РФ дрони позбавили світла десятки міст

Євгенія Наконечна
5 жовтня 2023 р.

Влада Курської області РФ звинуватила Україну в атаці дронами інфраструктурних об'єктів. За даними російських ЗМІ, вибуховий пристрій скинули на електропідстанції, без світла залишились 67 населених пунктів.

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Збиття російського дрона в небі України
Збиття дрона в небі (ілюстративне фото)Фото: Gabriel Romero/ZUMA Press/IMAGO

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що в ніч на четвер, 5 жовтня, українські дрони атакували об'єкти інфраструктури в трьох районах регіону.

"Є відключення електрики", - написав він у Telegram, не уточнивши масштабів. 

За даними російських ЗМІ, без електрики залишилися 67 населених пунктів.

Російський телеграм-канал Shot пише з посиланням на джерела, що один з безпілотників скинув два вибухові пристрої на центральну електропідстанцію міста Суджа за 12 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок цього без електрики лишилося 14 населених пунктів. Інший дрон нібито також скинув два вибухові пристрої на електропідстанцію селища Глушково за шість кілометрів від кордону. Через це без світла залишилися 53 населені пункти.

Після двох подібних атак наприкінці вересня українські ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України писали, що "блекаут" у Курській області РФ влаштували дрони СБУ. "Росіяни мають розуміти: якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити", - цитували вони співрозмовника в спецслужбі.

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