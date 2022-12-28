У Куршевелі затримали Костянтина Жеваго - ДБР

Французькі правоохоронці затримали українського екснардепа та бізнесмена Костянтина Жеваго. Як повідомляють у ДБР, готуються документи для його екстрадиції.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

У французькому Куршевелі затримали українського бізнесмена та колишнього народного депутата України Костянтина Жеваго. Про це у середу, 28 грудня, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР) у Telegram.

"За запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель", - ідеться у повідомленні.





Як зазначають у ДБР, у середу заплановане обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері. Документи для екстрадиції екснардепа в Україну готуються.

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Підозри у розкраданні коштів

У 2019 році ДБР заочно повідомило Жеваго про підозру у причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та Кредит". На початку грудня 2019 року слідчий суддя задовольнив клопотання генпрокуратури України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Екснардепу висунули підозру за статтями КК про організацію розтрати чужого майна за попередньою змовою та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

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Офіс генпрокурора передав до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, 26 об'єктів нерухомості, гроші й корпоративні права Жеваго, на які накладено арешт, передають "Українські новини".