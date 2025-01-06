У Кураховому тривають міські бої - ОСУВ "Хортиця"

Місто Курахове на Донеччині попри заяви міноборони РФ станом на ранок понеділка, 6 січня, не було повністю окупованим росіянами й у ньому точилися міські бої. Таку заяву зробив у етері "Суспільне. Донбас " речник Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов. За його словами, вже котрий тиждень у Кураховому тривають міські бої, а саме місто - у напівзруйнованому стані.

"Аналізувати площу міста за відсотками під час боїв неможливо. Можу, втім, відзначити, що станом на цей ранок, в його межах йшли бої, так що із заявами про захоплення міста противник явно поквапився", - заявив речник ОСУВ "Хортиця".

Крім того, зранку в ОСУВ "Хортиця" писали про штурмові дії російських військ на Курахівському в міській забудові Курахового, в напрямку Петропавлівки та Дачного. "Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки", - йшлося в дописі.

Заяви міноборони РФ про захоплення Курахового та коментарі з Києва

Нагадаємо, раніше зранку 6 січня Telegram-канал міноборони РФ повідомив про те, що армія РФ нібито повністю захопила Курахове. А згодом, удень 6 січня в етері "Суспільне. Студія" співзасновник аналітичного проєкту DeepState" Руслан Микула розповів, що станом на ранок такої інформації не було.

"Вчора на вечір як мінімум ще у західній і північній частині ТЕС були позиції Сил оборони, про їх втрату нам поки що нічого не відомо. Тому цю інформацію не можемо підтвердити", - сказав тоді Микула.

Крім того, у оприлюдненому в соцмережі Facebook ранковому зведенні Генштабу ЗСУ наголошувалося, що Силам оборони вдалося відбилти 27 російських наступів на Курахівському напрямку у районах Слов'янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. У наступному зведенні ГШ ЗСУ зазначалося, що російські агресори сім разів атакували поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. "Шість боїв завершено, ще один продовжуються дотепер. Андріївка зазнала удару КАБами", - йшлося в зведенні.