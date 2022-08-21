У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління СБУ

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За даними ЗМІ, Олександр Наконечний вчинив самогубство. На посаді начальника управління СБУ у Кіровоградській області він був з початку 2021 року.
У Кропивницькому в суботу пізно ввечері знайшли мертвим начальника управління Служби безпеки України (СБУ) в Кіровоградській області Олександра Наконечного, повідомив депутат Кропивницької районної ради Андрій Лаврусь.
"За інформацією ЗМІ, начальник управління СБУ в Кіровоградській області Олександр Наконечний вчинив самогубство. Джерела в правоохоронних органах підтвердили інформацію і повідомили подробиці", - написав Лаврусь у Telegram.
Згідно з попередньою версією, полковник перебував за місцем проживання і зробив з пістолета один постріл собі в голову. Від отриманого вогнепального поранення помер на місці.
У Головному управлінні СБУ та Державному бюро розслідувань підтвердили інформацію про загибель Наконечного.
"СБУ і ДБР вивчають всі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки в Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана в повному обсязі і проаналізована, ми проінформуємо суспільство", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олександра Семеновича Наконечного", - йдеться у повідомленні.
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Наконечний був на посаді начальника управління СБУ у Кіровоградській області з початку 2021 року. Указ про його призначення президент підписав 16 січня 2021 року.
До цього він два роки служив у контррозвідці та більше десяти у підрозділі по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в Київському управлінні.
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