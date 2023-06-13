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У Кривому Розі завершили розбір завалів: 11 жертв

Валерій Сааков
30 хв. тому

Місцева влада повідомила про завершення пошукової операції на місцях ракетного удару РФ по Кривому Розі. З-під завалів дістали 11 тіл жертв воєнного злочину.

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У Кривому Розі завершили розбір завалів від удару РФ: 11 загиблих
Наслідки російського ракетного удару по багатоповерхівці в Кривому РозіФото: Alina Smutko/REUTERS

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про завершення пошукової операції на місці російських ракетних ударів у Кривому Розі. Про це Лисак написав у вівторок, 13 червня, у Telegram-каналі.

"Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства в Кривому Розі. За цю страшну ніч ворог убив у місті 11 мирних жителів. Пошуково-рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкцій", - написав Лисак.

Раніше цього дня повідомлялося про 10 загиблих, із них четверо загинули внаслідок ракетного удару по житловому 5-поверховому житловому будинку, шістьох витягли з-під завалів складу приватного підприємства. Поранення дістали 28 мирних жителів.

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Нагадаємо, в ніч на 13 червня російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні. Одна з ракет влучила в житлову п'ятиповерхівку в Кривому Розі Дніпропетровської області, внаслідок чого спалахнула пожежа. Крім того, в місті пошкоджено низку інших цивільних об'єктів. 

Руйнації й загиблі після удару РФ по будинку в Кривому Розі

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