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У Кривому Розі завершили пошуки: один загиблий, 59 поранених

Анастасія Шепелева | Віолетта Чайковська
8 вересня 2023 р.

Внаслідок ракетного удару РФ загинув поліціянт. Поранені дев'ятеро працівників поліції та 50 містян.

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Рятувальна операція в Кривому Розі 8 вересня 2023 року
Рятувальна операція в Кривому РозіФото: National Police of Ukraine/AP/picture alliance

На місці ранкового ракетного удару Росії по Кривому Рогу завершили пошуково-рятувальні роботи, повідомив у п'ятницю, 8 вересня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Внаслідок атаки загинув поліціянт. Ще дев'ятеро працівників поліції дістали поранення. Троє поліцейських, яких врятували з-під завалів, госпіталізовані у тяжкому стані.

Як уточнила Державна служба з надзвичайних ситуацій, всього постраждали 59 людей. У пункті психологічної допомоги ДСНС надали допомогу 68 особам. 

РФ ударила по адмінбудівлі поліції та фонду Вілкула

Російські війська завдали ракетного удару по адміністративній будівлі в Кривому Розі, в якій було кілька офісів, зокрема одне з приміщень Національної поліції та фонду голови ради оборони міста Олександра Вілкула "Українська перспектива".

Пошкоджень зазнали 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних і чотири приватних будинки, понад 40 авто, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок удару спалахнули гаражі, вогонь розповсюдився на 200 квадратних метрів до того, як пожежу загасили.

Кривий Ріг - рідне місто президента України Володимира Зеленського.

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