Удари РФ: У Кривому Розі задіяли графіки відключення світла

Війська РФ кілька днів поспіль били по енергооб'єктах Дніпропетровщини, у Кривому Розі задіяли графіки відключення світла. Частина лікарень, підприємств водо- і теплопостачання перейдуть на живлення від генераторів.

Після низки ударів російських військ по енергетичних об'єктах Дніпропетровщини у Кривому Розі запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії, повідомив у суботу, 3 лютого, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком. Нагадую всім, що у нас створено 213 "пунктів незламності" - там є електрика, тепло і все необхідне", - написав він у Telegram.

Вілкул додав, що графіки аварійних відключень діятимуть за тим самим алгоритмом, що й торік під час блекаутів.

Він також попередив, що у місті зупиниться швидкісний трамвай, частина лікарень, підприємств водо- і теплопостачання за можливості перейдуть на живлення від генераторів.

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Постраждали підстанція, ЛЕП і об'єкт генерації

Як повідомили у міністерстві енергетики, внаслідок останньої атаки, яку війська РФ вчинили в ніч на 3 лютого, сталася пожежа на одній із підстанцій національної енергетичної компанії "Укренерго". "Також внаслідок обстрілу були тимчасові порушення у роботі одного з об’єктів генерації електроенергії", - зауважили в міністерстві.

В "Укренерго" додали, що постраждали також дві високовольтні повітряні лінії. "Фахівці "Укренерго" почали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги. Триває заживлення споживачів", - зазначили в компанії.

Своєю чергою Вілкул зауважив, що у місті було знеструмлено дві котельні.

Атаки по енергетиці Дніпропетровщини

Він також зауважив, що після нічної атаки російських військ у Кривому Розі були знеструмлені 7,5 тисяч абонентів. За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, загалом по області ця цифра вдвічі більша - 15 тисяч.

Напередодні після ударів РФ у Кривому Розі були знеструмлені 100 тисяч абонентів, зокрема частина лікарень, садків і шкіл. На двох знеструмлених шахтах під землею були заблоковані 113 працівників, через що організували рятувальну операцію.

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