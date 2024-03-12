РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу: є загиблі та поранені

Російські війська 12 березня завдали ракетного удару по Кривому Рогу, одна з ракет влучила у житловий дев'ятиповерховий будинок, а інша - у п'ятиповерхівку. Попередньо відомо про трьох загиблих та 38 поранених.

Російські війська ввечері вівторка, 12 березня, вдарили ракетами по Кривому Рогу. Одна з них влучила у житловий дев'ятиповерховий будинок, ще одна - у дах п'ятиповерхівки, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

"Внаслідок ворожої ракетної атаки щонайменше три влучання. У тому числі пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює", - зазначив він.

За останніми даними, внаслідок влучань загинули три людини, ще 38 - зазнали поранень, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Однак ці цифри не остаточні, адже тривають пошуково-рятувальні роботи. ДСНС, поліцейські, небайдужі мешканці рятують заблокованих людей із квартир та продовжують пошуки тих, хто може бути під завалами. Чотирьох людей вже вдалося врятувати", - написав він у Telegram.

За даїними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністраці Сергія Лисака, наразі відомо, що серед поранених - семеро дітей. Щонайменше п'ятьох людей госпіталізували у важкому стані, вони перебувають у операційних, написав Лисак у Telegram.

Президент України Володимир Зеленський веисловив співчуття рідним та близьким загиблих у Кривому Розі людей. "Під завалами шукають людей. Роботи триватимуть скільки потрібно", - запевнив він.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України), повідомили у Офісі генерального прокурора України.

Нагадаємо, що війська РФ в ніч на 12 березня завдали чергового удару з повітря по території України, застосувавши загалом 22 безпілотники-камікадзе типу Shahed-131/136, з яких українським оборонцям вдалося збити 17.