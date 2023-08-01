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У Кривому Розі день жалоби за жертвами ракетного удару РФ

Євгенія Наконечна
4 год. тому

Унаслідок російської атаки в Кривому Розі постраждала 81 людина. Шестеро - загинули. 19 - залишаються у лікарнях у стані середньої тяжкості. У місті оголосили день жалоби.

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Ukraine Kryvyi Rih | Einschlag einer Rakete
Фото: Ministry Press Office/AP Photo/picture alliance

У Кривому Розі оголосили день жалоби за жертвами російського ракетного удару по багатоповерхівці, що забрав життя щонайменше шести людей. Про це повідомив голова ради оборони Кривогу Рогу Олександр Вілкул. За його даними, у лікарнях міста перебувають 19 поранених, із них 2 дітей. Загальна кількість постраждалих зросла до 81. Згідно з повідомленням очільника Дніпропетровської обласної військової адімністрації (ОВА) Сергія Лисака, всі поранені - в стані середньої тяжкості.

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Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський повідомив, що удару по Кривому Рогу російські війська завдали балістичними ракетами оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Іскандер". "Це були дві ракети "Іскандер". Балістичні ракети проти житлового будинку - в одному підʼїзді зруйновано поверхи з четвертого по девʼятий, - просто проти цивільних людей, звичайних людей, проти дітей. Це тероризм, який ніхто у світі не назве інакше", - сказав він.

Нагадаємо, вранці 31 липня дві російські ракети влучили у цивільні об'єкти в центрі Кривого Рогу. Одна з них зруйнувала секцію житлового будинку з четвертого до восьмого поверхів. Ще одна російська ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, де сталося руйнування з другого по четвертий поверхи. 

Російські війська влучили в багатоповерхівку в Кривому Розі

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