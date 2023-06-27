У Криму знову вибух на залізниці: з рейок зійшов потяг
На залізничній колії у Кіровському районі анексованого Росією Криму вранці вівторка, 27 червня, стався вибух, унаслідок чого зійшов з рейок вантажний потяг.
Окупаційний ставленик півострова Сергій Аксьонов повідомив у Telegram, що в Кіровському районі пошкоджена залізнична колія, але постраждалих немає, а ремонт займе від чотирьох до восьми годин.
За інформацією російських ЗМІ, на перегоні "Петрово - Владиславівка" стався вибух, внаслідок чого з колії зійшов перший вагон вантажного поїзда.
Читайте також: Вночі у Криму лунали вибухи, зранку - підірвалося авто колаборанта
Вибухи в Криму
Останнім часом підрив залізничних колій у Криму - часте явище. З початку місяця вибухи зафіксували 11 та 21 червня. Попереднього місяця через вибух у Сімферопольському районі з рейок зійшов вантажний потяг.
22 червня внаслідок обстрілу були пошкоджені декілька мостів на кордоні Криму та окупованої РФ частини Херсонської області, зокрема Чонгарський міст.
Читайте також: Удар по мосту в Чонгарі та контрнаступ ЗСУ: що це змінює, а що - ні