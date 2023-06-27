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У Криму знову вибух на залізниці: з рейок зійшов потяг

Олександр Куницький
2 год. тому

Внаслідок чергового вибуху в Кіровському районі Криму з рейок зійшов вагон вантажного поїзда.

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Зілізничне полотно (ілюстративне фото)
Зілізничне полотно (ілюстративне фото) Фото: florin1961/imago images

На залізничній колії у Кіровському районі анексованого Росією Криму вранці вівторка, 27 червня, стався вибух, унаслідок чого зійшов з рейок вантажний потяг.

Окупаційний ставленик півострова Сергій Аксьонов повідомив у Telegram, що в Кіровському районі пошкоджена залізнична колія, але постраждалих немає, а ремонт займе від чотирьох до восьми годин.

За інформацією російських ЗМІ, на перегоні "Петрово - Владиславівка" стався вибух, внаслідок чого з колії зійшов перший вагон вантажного поїзда. 

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Вибухи в Криму

Останнім часом підрив залізничних колій у Криму - часте явище. З початку місяця вибухи зафіксували 11 та 21 червня. Попереднього місяця через вибух у Сімферопольському районі з рейок зійшов вантажний потяг.

22 червня внаслідок обстрілу були пошкоджені декілька мостів на кордоні Криму та окупованої РФ частини Херсонської області, зокрема Чонгарський міст.

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