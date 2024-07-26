У Криму вночі лунали вибухи, уражений аеродром "Саки"

Telegram-канали повідомляють про ракетний удар, внаслідок якого уражений аеродром "Саки" у Криму.

У ніч на п'ятницю, 26 липня, у декількох містах Криму внаслідок ракетних ударів було чути вибухи.

Як повідомляє "Суспільне ", вибухи чули, зокрема, мешканці міст Саки та Євпаторія. За даними українського Telegram-каналу "Кримській вітер", вночі на аеродромі "Саки" уражений склад із боєприпасами, після чого на об'єкт поїхали пожежні машини та карети швидкої допомоги.

Російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела також заявив про удар по аеродрому "Саки" ракетами ATACMS, внаслідок чого було знищено радіолокаційну станцію та поранено двох російських військових. Крім цього, ASTRA стверджує, що інша ракета ATACMS вразила місце дислокації російської ППО, розташоване за п'ять кілометрів від села Шовковичне в Сакському районі, внаслідок чого була знищена ще одна радіолокаційна станція. Загалом, за даними джерел російського Telegram-каналу, Збройні сили України вдарили по Криму чотирма ракетами ATACMS, а російьські сили ППО збили дві з них.

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Близький до Повітряно-космічних сил Росії Telegram-канал Fighterbomber також опосередковано підтвердив удар по аеродрому "Саки".

Вибухи фіксували в Сімферополі та Окунівці

"Кримській вітер" також повідомив про те, що вибухи було чути в районі Окунівки та Сімферополі, а у Севастополі оголошували балістичну небезпеку, а згодом очікували на удари дронів.

Міністерство оборони РФ та генштаб ЗС України поки не коментували удар по Криму.

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