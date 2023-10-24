У Криму вночі лунали вибухи: атакували Чорноморський флот РФ

Вночі російський флот у Севастополі зазнав атаки, повідомила окупаційна влада міста. Міноборони РФ звинуватило у ній ВМС України.

Окупаційний "губернатор" Севастополя в анексованому Росією Криму Михайло Развожаєв заявив вночі вівторка, 24 жовтня, про нову атаку на місто. За його словами, під ударом "підводних сил" опинився Чорноморський флот РФ.

"Гучні звуки - це на зовнішньому рейді - Чорноморський флот відбиває можливу атаку підводних диверсійних сил і засобів противника", - написав він у Telegram. Втім, він не уточнив про які саме підводні сили йдеться - безпілотники чи щось інше.

Міністерство оборони РФ заявило вранці, що у Чорному морі "виявили три безекіпажні катери Військово-морських сил України", і "по району нанесли вогневе ураження протидиверсійними ракетно-бомбовими комплексами".

ЗСУ: Результати всіх порадують

Керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування Збройних сил України (ЗСУ) "Південь" Наталія Гуменюк опосередковано підтвердила атаку в ефірі національного телемарафону.

"Ми проаналізували, що вчора ворог вивів на бойове чергування два фрегати - це ракетоносії, споряджені "Калібрами" і їх напоготові 16. Отже якусь обстановку в Чорному морі вони намагаються розвивати. Сили оборони мають реагувати. Поки що підбивати підсумки зарано, але я думаю, що результати всіх порадують", - цитує її державне агентство "Укрінформ".

Удари по Чорноморському флоту РФ

Російський флот у Криму вже неодноразово зазнавав атак. Так, 13 жовтня ВМС спільно зі Службою безпеки України (СБУ) уразили патрульний корабель "Павел Державин" і рятувальний буксир "Профессор Николай Муру". Джерела низки українських ЗМІ в СБУ повідомили, що кораблі вразили дрони Seababy ("Морський малюк") з експериментальним озброєнням.

У вересні ЗСУ підбили ракетний корабель РФ "Самум", завдали удару по двох патрульних кораблях типу "Василь Биков", повністю зруйнували десантний корабель "Мінськ", вивели з ладу на тривалий строк підводний човен "Ростов-на-Дону" та потопили патрульний катер "Тунець".

Втім, за даними ВМС, попри певні обмеження у функціоналі, Чорноморський флот РФ зберігає бойові спроможності, в першу чергу - для нанесення ракетних ударів по території України. Нині до складу Чорноморського флоту РФ входить понад 30 суден.

Читайте також: Росія вивела кілька кораблів з Криму та будує базу в Абхазії