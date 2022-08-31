189-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 31 серпня.

1 год. тому 1 год. тому

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 31 серпня (час київський).

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57-річна жінка зазнала поранень та була госпіталізована внаслідок нічних атак РФ на Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його даними, росіяни чотири рази за ніч обстріляли Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії.

В самому Нікополі снаряди пошкодили 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.

++09.29++

Вночі обстрілів зазнали Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр і Курахове Донецької області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У Краматорську внаслідок ракетного удару пошкоджені щонайменше чотири багатоповерхівки в центральній частині міста.

У Слов'янську пошкоджені будинки за п'ятьма адресами.

У Часовому Яру під вогонь потрапили житловий сектор і промислова зона. Пошкоджені два багатоквартирні будинки.

У Кураховому поцілили в автостоянку. Згоріли приватні автомобілі та муніципальна техніка.

Жертв серед цивільного населення немає. Водночас 30 серпня на Донеччині загинули четверо цивільних внаслідок атак РФ. Двоє мирних жителів отримали поранення.

++09.07++

У Криму в селищі Красногвардійське палає нафтобаза

В анексованому Росією Криму в селищі Красногвардійське горить нафтобаза. Про це повідомляють речник Одеської обласної адміністрації Сергій Братчук та Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України в Telegram

++08.51++

За оцінками США, Росія може провести псевдореферендуми на окупованих територіях України найближчими тижнями. В Державному департаменті попередили, що це загрожуватиме РФ новими санкціями. Як зазначив на брифінгу перший заступник речника Держдепу Ведант Патель, у розпорядженні Вашингтона є низка заходів, до яких може вдатися американська влада - "економічні санкції та інші речі".

++08.23++

Росія знову призупинила поставки газу "Північним потоком"

Російський "Газпром" призупинив постачання до Німеччини "Північним потоком", повідомляє оператор газопроводу Nord Stream AG.

Північний потік Фото: Sean Gallup/Getty Images

У компанії попереджували завчасно про припинення поставок на три дні через ремонтні роботи та запевняють, що постачання газу відновиться зранку 3 вересня.

Однак глава німецького Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер (Klaus Müller) поставив під сумнів правдивість вказаної причини з огляду на систематичне скорочення поставок російського газу останніми місяцями.

Читайте детальніше: Росія знову призупинила поставки газу "Північним потоком"

++07.59++

РФ не полишає спроб вийти на адміністративний кордон Донецької області, зазначає генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

За його даними, запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Зайцевого, Пісків, Первомайського, Мар'їнки та Кодеми, контроль над якою росіяни намагаються встановити.

Водночас ЗСУ відкинули наступ РФ у напрямках Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Красногорівки та Мар'їнки.

На окупованій території Запорізької області росіяни здійснюють перегрупування частин і підрозділів третього армійського корпусу, щоби відновити наступ на Запорізькому напрямку, йдеться у зведенні.

Під вогнем важкої техніки РФ - населенні пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

++07.41++

Вночі російська армія обстріляла Київський район Харкова в центрі міста. Постраждали житловий будинок і офісна будівля. Двоє людей були поранені. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

++07.20++

Місія МАГАТЕ вирушила з Києва на Запорізьку АЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила вранці в середу з Києва на Запорізьку атомну електростанцію, повідомили свідки агенції Reuters. Коли саме вони прибудуть на АЕС, не уточнюється.

"Ми проведемо там кілька днів", - наводить слова генерального директора МАГАТЕ та очільника місії Рафаеля Гроссі агентство dpa.

Читайте детальніше: Місія МАГАТЕ вирушила з Києва на Запорізьку АЕС

Місія МАГАТЕ Фото: Dean Calma/IAEA/abaca/picture alliance / abaca