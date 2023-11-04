У Криму ракети атакували виробника авіаносців для флоту РФ

Окупанти кажуть, що на територію суднобудівного заводу в Керчі впали уламки збитих ракет. "Крим. Реалії" зауважує, що там будують авіаносні кораблі для військово-морського флоту РФ.

Вдень у суботу, 4 листопада, в анексованому Росією Криму лунала повітряна тривога.

Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв запевнив, що "дим у районі Севастопольської бухти - це засоби маскування".

Своєю чергою так званий "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов повідомив, що "протиповітряна оборона відпрацювала" в районі суднобудівного заводу в Керчі, однак "частина уламків збитих ракет" впала на територію одного з сухих доків. За його словами, постраждалих немає.

Видання "Крим. Реалії" зауважує, що йдеться про завод "Залив" - один з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. "Завод відомий як будівельник військових фрегатів. З 2020 року розпочав будівництво авіаносних кораблів для військово-морського флоту РФ", - ідеться у повідомленні.

Українські посадовці не коментували цю інформацію.

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