  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

У Криму продають "націоналізоване" майно українців

Анастасія Шепелева
16 вересня 2023 р.

Окупаційна влада Криму заявила про продаж на аукціоні "націоналізованих" об'єктів на суму понад 815 мільйонів рублів. Незабаром у такий спосіб продадуть і квартиру Зеленських. Гроші спрямують на війну проти України.

https://p.dw.com/p/4WQ0I
Ялта, Крим
Ялта в окупованому РФ КримуФото: Sergei Malgavko/ITAR-TASS/imago images

Глава окупаційної ради Криму Володимир Константинов заявив про продаж на аукціонах "націоналізованих" об'єктів українців на суму понад 815 мільйонів рублів (близько 8 мільйонів євро).  У лоти входили об'єкти житлового фонду та комерційна нерухомість, написав він в Telegram у суботу, 16 вересня.

Наразі відкрито аукціони з продажу ще чотирьох житлових приміщень. "Від їх реалізації до бюджету Криму (окупованого Росією з 2014 року. – Ред.) плануються надходження на суму близько 27 мільйонів рублів (270 тисяч євро – Ред.)", - зазначив представник окупаційної влади.

Крім того, найближчим часом в Криму планують продати близько 100 незаконно відчужених об'єктів нерухомості, зокрема квартиру родини президента України Володимира Зеленського в Ялті. Також об'єкти санаторно-курортного призначення, торгові та комерційні приміщення на суму понад 800 мільйонів рублів (7,7 мільйонів євро).

Окупанти загарбали квартиру Зеленських та будівлю Меджлісу

Наприкінці травня окупаційна влада Криму повідомила про так звану "націоналізацію" 57 об'єктів, що належать громадянам України. Серед них - квартира Зеленських, будівля Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі, великі виноробні підприємства, банківські структури та інше майно.

Згідно з декларацією Зеленського, його дружина Олена купила в Ялті квартиру площею 130 квадратних метрів за 1,3 мільйона гривень у квітні 2013 року - до анексії півострова Росією.

На початку лютого цього року так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив про плани продажу на аукціоні 500 незаконно відчужених об'єктів. У червні Константинов уточнив, що до переліку входять майно українського олігарха Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова, Сергія Тарути, Арсенія Яценюка та Нестора Шуфрича. Виручені гроші окупанти планують спрямувати на війну Росії проти України.

Крим без туристів: що відбувається на півострові

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ялта, Крим

У Криму продають "націоналізоване" майно українців

Конфлікти16 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Мустафа Джемілєв під час інтерв'ю DW

Джемілєв: "Наступного року ми будемо в Криму"

Джемілєв: "Наступного року ми будемо в Криму"

Конфлікти15 вересня 2023 р.
Symbolbild Hinrichtung in Iran

Репресії в Ірані продовжуються

Репресії в Ірані продовжуються

Суспільство16 вересня 2023 р.
external

Як бойовий медик став "посібником" для НАТО

Як бойовий медик став "посібником" для НАТО

Конфлікти15 вересня 2023 р.29:26 хв.
external

Як моряки збивають російські безпілотники на Дніпрі

Як моряки збивають російські безпілотники на Дніпрі

Конфлікти15 вересня 2023 р.05:18 хв.
свобода слова, робота ЗМІ під час війни

Севгіль Мусаєва: Під час війни важливо контролювати владу

Севгіль Мусаєва: Під час війни важливо контролювати владу

Суспільство15 вересня 2023 р.
Відбудова на Чернігівщині після бойових дій (фото з архіву)

Суперечка навколо "військового" ПДФО. Кому дістануться гроші

Суперечка навколо "військового" ПДФО. Кому дістануться гроші

Політика14 вересня 2023 р.
На головну сторінку