ЗСУ: в Криму ушкоджений російський корабель "Павел Державин"

У ВМС України підтвердили, що патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Павел Державин" отримав ушкодження. Напередодні ЗМІ повідомляли, що він, імовірно, підірвався на міні.

Поблизу Севастополя в окупованому Росією Криму пошкоджений патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Павел Державин" (корабель проєкту 22160 класу "Василь Биков". - Ред.).

"Ми офіційно можемо підтвердити, що цей корабель отримав пошкодження", - заявив речник Військово-морських сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода" у четвер, 12 жовтня.

Він зазначив, що не може розголошувати "обставин інциденту" та коментувати, яким чином корабель був пошкоджений. Водночас, за його словами, це можна розцінювати "як черговий натяк, що російським окупантам саме час покинути наш Севастополь".

Напередодні низка ЗМІ та Telegram-каналів повідомили, що біля Севастополя було чутно звук вибуху, "Павел Державин" дістав ушкодження. Висловлювались версії, що він міг підірватися на міні.

У середині вересня ЗСУ повідомляли про пошкодження двох російських патрульних кораблів класу "Василь Биков" у Чорному морі.

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Чорноморський флот РФ зберігає боєздатність

Плетенчук також зазначив, що попри певні обмеження у функціоналі, Чорноморський флот РФ "списувати рано" - він зберігає бойові спроможності, в першу чергу - для нанесення ракетних ударів по території України.

"Але вони обмежені в акваторії, ми бачимо розосередження корабельного складу по інших базах. В першу чергу це Новоросійськ і Феодосія. Не зважаючи на те, що Севастополь є основною військово-морською базою, вони на нього заходять не так часто, і це при тому, що завантажують "Калібри" вони лише у Севастополі", - зауважив речник.

На початку жовтня низка західних аналітиків і ЗМІ повідомляла, що Росія перебазувала не менше 10 кораблів Чорноморського флоту з Севастополя до Новоросійська. За словами Плетенчука, зараз до складу Чорноморського флоту РФ входить більше 30 суден.