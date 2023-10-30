У Криму лунали вибухи: 17 військових РФ поранені - ЗМІ

Глава окупаційної адміністрації Севастополя повідомив про відбиття вночі атаки дронів у Криму. За даними ЗМІ, ракети вдарили по російському полку в Оленівці, внаслідок чого поранені 17 військових.

Вночі понеділка, 30 жовтня, в окупованому Росією Криму лунали вибухи.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв написав, що "гучні звуки" - це, за попередньою інформацією, "Чорноморський флот РФ відбиває атаку безпілотників".

Сьогодні в Росії відзначають День заснування війcьково-морського флоту.

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За даними Telegram-каналу Astra, вночі ракети атакували ракетно-зенітний полк протиповітряної оборони РФ в Криму неподалік села Оленівка в Євпаторійському районі, внаслідок чого поранені 17 російських військових.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Українські посадовці не коментували інфрмацію про нічні атаки в Криму.

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