  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаРосійська Федерація

Кремль підтвердив зустріч Путіна і Пригожина після заколоту

Максим Сидоржевський | Катерина Вєнкіна
3 год. тому

Путін під час зустрічі запропонував представникам ПВК "Вагнер" "подальші варіанти" працевлаштування, повідомив Дмитро Пєсков.

https://p.dw.com/p/4TgPC
Євген Пригожин
Євген ПригожинФото: AP/picture alliance

Президент Росії Володимир Путін 29 червня в Кремлі протягом майже трьох годин розмовляв із Євгеном Пригожиним, командирами загонів і керівництвом приватної військової компанії "Вагнер". Це в понеділок, 10 липня, підтвердив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Його слова наводять російські держагентства.

За словами Пєскова, Путін запросив на зустріч 35 осіб, "включно з самим Пригожиним". За версією Пєскова, президент РФ під час зустрічі дав оцінку дій ПВК на фронті в Україні, вислухав пояснення командирів у зв'язку з заколотом і "запропонував їм подальші варіанти" працевлаштування.

Читайте також: Розвідка ФРН прослуховувала переговори Лукашенка і Пригожина

Водночас командири, як стверджує Пєсков, виклали свою версію того, що сталося 24 червня, заявивши, що є переконаними прихильниками Путіна і "готові далі продовжувати боротися".

Раніше газета Libération повідомила, що, за даними західних розвідок, Пригожин, після того як зник з поля зору громадськості, перебував у російській столиці. У Кремлі він зустрічався з Путіним, а також розмовляв із главою Росгвардії Віктором Золотовим і директором Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергієм Наришкіним.

Читайте також: Заколот Пригожина. Що міг знати Суровікін?

Ходжес про ЗАЕС, реакцію НАТО і бунт Пригожина-Суровікіна

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Бронетранспортери Fuchs невдовзі вироблятимуть в Україні

Rheinmetall вироблятиме бронетехніку в Україні

Конфлікти4 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Шавкат Мірзійоєв

Вибори в Узбекистані: Мірзійоєв на шляху до безмежної влади?

Вибори в Узбекистані: Мірзійоєв на шляху до безмежної влади?

Політика9 липня 2023 р.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Політика7 липня 2023 р.
Касетні боєприпаси, які не розірвалися, що їх знайшли поблизу Києва

Навіщо Україні касетні боєприпаси від США?

Навіщо Україні касетні боєприпаси від США?

Конфлікти7 липня 2023 р.
external

Останній фермер у селі-привиді: як відбудовується Довгеньке

Останній фермер у селі-привиді: як відбудовується Довгеньке

Суспільство7 липня 2023 р.09:33 хв.
Донорство крові

Кров під час війни: Україні бракує постійних донорів

Кров під час війни: Україні бракує постійних донорів

Суспільство7 липня 2023 р.
Партійці АдН святкують перемогу свого кандидата на регіональних виборах у Зоннеберзі, 25 червня 2023

Мігранти стривожені зростанням рейтингів правопопулістів АдН

Мігранти стривожені зростанням рейтингів правопопулістів АдН

Суспільство7 липня 2023 р.
На головну сторінку