Кремль підтвердив зустріч Путіна і Пригожина після заколоту

Президент Росії Володимир Путін 29 червня в Кремлі протягом майже трьох годин розмовляв із Євгеном Пригожиним, командирами загонів і керівництвом приватної військової компанії "Вагнер". Це в понеділок, 10 липня, підтвердив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Його слова наводять російські держагентства.

За словами Пєскова, Путін запросив на зустріч 35 осіб, "включно з самим Пригожиним". За версією Пєскова, президент РФ під час зустрічі дав оцінку дій ПВК на фронті в Україні, вислухав пояснення командирів у зв'язку з заколотом і "запропонував їм подальші варіанти" працевлаштування.

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Водночас командири, як стверджує Пєсков, виклали свою версію того, що сталося 24 червня, заявивши, що є переконаними прихильниками Путіна і "готові далі продовжувати боротися".

Раніше газета Libération повідомила, що, за даними західних розвідок, Пригожин, після того як зник з поля зору громадськості, перебував у російській столиці. У Кремлі він зустрічався з Путіним, а також розмовляв із главою Росгвардії Віктором Золотовим і директором Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергієм Наришкіним.

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