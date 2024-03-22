У Кремлі назвали війну проти України "війною"

Так звана "спеціальна військова операція" перетворилася на війну через підтримку України Заходом, запевняє речник Путіна Пєсков. Тим часом у Росії за гасло "Ні війні" засуджено десятки людей.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав війну проти України "війною". Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю газеті "Аргументи та факти", опублікованому у п'ятницю, 22 березня.

"Ми перебуваємо в стані війни. Так, це починалося як "спеціальна військова операція", але як тільки там утворилася ця "компашка", коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною", - заявив Пєсков.

За його словами, Росія не може допустити існування біля своїх кордонів держави, яка "задокументувала намір використати будь-які методи", щоб повернути окупований Росією півострів Крим та території так званих "нових регіонів" (під "новими регіонами" в Росії розуміють території Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей України, окуповані внаслідок повномасштабної війни РФ проти України - Ред.).

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Пізніше, відповідаючи на запитання журналіста радіостанції "Маяк", який нагадав, що в Росії багато людей засуджено за публікацію пацифістських гасел, а саме - за словосполучення "Ні війні", речник Путіна назвав це "недоречним порівнянням", тому що нібито "в різному контексті слово "війна" вживається". "Ви просто порівняйте, який контекст у мене і який контекст у тих випадках, які ви наводите", - заявив Пєсков.

Десятки засуджених за "фейки про ЗС РФ"

Практично одразу після повномасштабного вторгнення в Україну влада Росії додала до Кримінального кодексу нову статтю 207.3 - вона передбачає до 15 років ув'язнення за "публічне поширення явно неправдивої інформації" про дії армії чи чиновників. Неправдивими вважаються будь-які твердження, які не збігаються з позицією міноборони РФ, у тому числі й заяви про те, що Росія веде війну проти України.

У січні 2024 року глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що за майже два роки було порушено 273 справи про "фейки" щодо ЗС Росії. З них 134 справи, обвинуваченими у яких є 136 осіб, передані до судів. Лише у першому півріччі 2023 року за цією статтею було засуджено 21 особу, причому вісім з них отримали реальний термін позбавлення волі.