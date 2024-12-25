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Природа й екологіяРосійська Федерація

У Краснодарському краї РФ через розлив мазуту увели режим НС

Дмитро Шварц
25 грудня 2024 р.

Після аварії танкерів у Керченській протоці викид нафтопродуктів на узбережжя Анапи та Темрюкського району "затягнувся і не припиняється", заявив губернатор Краснодарського краю РФ. В регіоні запровадили режим НС.

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Волонтери очищають узбережжя Чорного моря від мазуту, 18 грудня 2024 року
Волонтери очищають узбережжя Чорного моря від мазуту, витік якого стався після аварії танкерів у Керченській протоціФото: Anapa Mayor's Office/REUTERS

У Краснодарському краї РФ через викид мазуту після аварії двох танкерів у Керченській протоці запровадили режим надзвичайної ситуації (НС). Про це у середу, 25 грудня, повідомив губернатор російського регіону Веніамін Кондратьєв.

За його словами, "викид нафтопродуктів на узбережжя Анапи та Темрюкського району затягнувся і не припиняється". "За розрахунками вчених та фахівців, основна маса мазуту мала залишитися на дні Чорного моря, що дозволило б його зібрати у воді. Але погода диктує свої умови, повітря прогрівається, і нафтопродукти піднімаються нагору. Зрештою їх виносить на наші пляжі", - зазначив він.

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Розлив мазуту після аварії танкерів у Керченській протоці

15 грудня стало відомо про те, що в Керченській протоці тонуть два танкери - "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Танкери переміщували мазут, внаслідок аварії у морі стався розлив нафти.

17 грудня міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук повідомила, що попередньо збитки внаслідок аварії двох танкерів у Керченській протоці можуть сягати 14 мільярдів доларів.

А днями міністр природних ресурсів та екології РФ Олександр Козлов заявив, що обсяг ґрунту, забрудненого мазутом після аварії танкерів, може збільшитися до 200 тисяч тонн

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України з посиланням на модельні розрахунки, проведені Українським науковим центром екології моря (УкрНЦЕМ), вказало, що з 25 грудня через зміну синоптичної ситуації прогнозується поступовий рух нафтопродуктів у північно-західному напрямку, що, ймовірно, створить потенційну загрозу досягнення мазутом південного узбережжя Криму. 

У міндовкіллі наголосили, що досі залишаються невідомими точна кількість мазуту, що залишається у затонулій частині судна, та швидкість витікання, яка може залежати від гідрологічних умов, ступеня руйнування корпусу судна та інших факторів. "Ці фактори створюють значну невизначеність у прогнозуванні масштабів забруднення", - пояснили тоді у відомстві.

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