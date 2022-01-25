У країнах Центральної Азії масштабні відключення електроенергії

У трьох країнах Центральної Азії - Казахстані, Киргизстані та Узбекистані - зафіксували масштабні відключення електроенергії у вівторок, 25 січня. Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на місцеву владу та ЗМІ.

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Хвиля відключень накрила столиці та поширилася на інші регіони країн близько 11 години ранку.

Збій стався у всьому енергокільці в Центральній Азії, заявив представник пресслужби міністерства енергетики Киргизстану. У результаті, за його словами, вся республіка залишилася без електрики.

Міністерство енергетики Узбекистану причиною масштабних відключень назвало аварійну ситуацію, що виникла в електромережі Казахстану. Без енергопостачання залишилися багато регіонів Узбекистану, зокрема Ташкент. Наразі фахівці виконують роботи з усунення несправності, додали у міненерго Узбекистану.

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У Казахстані без електроенергії велика частина Алмати та низки міст на півдні країни.

За даними ЗМІ, унаслідок відключення світла у Ташкенті тимчасово припиняло роботу метро, аеропорт узбекистанської столиці перестав приймати рейси. А в Бішкеку внаслідок відключення електрики не працюють опалювальні системи, у деяких районах припинилося водопостачання, у багатьох мешканців не працює мобільний інтернет.