У Коста-Ріці відбулися вибори: у лідерах експрезидент й ексміністр фінансів

В одній з найменших країн Центральної Америки Коста-Риці відбулися президентські вибори. Згідно з попередніми результатами підрахунку голосів, серед лідерів експрезидент країни Хосе Марія Фігерес та колишній міністр фінансів Родріго Чавес, повідомила у понеділок, 7 лютого, АР.

Лідер Партії Народного визволення Фігерес, який очолював країну у 1994-1998 роках, набрав 27,3 відсотка голосів. Його батько Хосе Фігерес Ферре тричі був президентом Коста-Рики. А Фігересу молодшому закидають отримання незадекларованих консультаційних гонорарів на суму у понад 900 тисяч доларів від французької компанії Alcatel під час того, як фірма надавала послуги для державної енергетичної компанії. Експрезидент звинувачення у свій бік відкидає.

Соціал-демократ, який обіймав керівну посаду у Світовому банку Чавес, йде другим у перегонах з 16,7 відсотка голосів. Під час його роботи у Світовому банку, двоє жінок звинуватили посадовця у сексуальних домаганнях, зокрема, у недоречних коментарях про їхні стосунки та зовнішність. Чавеса від посади було відсторонено.

На посаду президента Коста-Рики претендували 25 осіб

Загалом свої кандидатури на посаду президента Коста-Рики балотувались 25 осіб. Нинішній президент країни Карлос Альварадо не висував на цих виборах свою кандидатуру, оскільки місцева конституція забороняє вибори глави держави чи уряду двічі поспіль.

Оскільки наразі виглядає так, що жоден з кандидатів не набере 40 відсотків голосів, 3 квітня у країні відбудеться другий тур перегонів за участю двох лідерів першого туру. Наразі підраховано 88 відсотків голосів.

Також у неділю костариканці обирали і 57 парламентарів.

Нагадаємо, Коста-Рика у 2020 році стала першою країною в Центральній Америці, яка легалізувала одностатеві шлюби. У країні, яка має берегові лінії Тихого океану та Карибського моря і живе переважно з доходів від туризму, мешкають понад 5 мільйонів людей. З 1948 року ця держава має нейтральний статус та не має армії.