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КатастрофиПівденна Корея

У Кореї під час посадки розбився літак: загинули 179 людей

Анатолій Арні
29 грудня 2024 р.

Літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу. За попередньою версією, через зіткнення з птахами не спрацювали шасі. За даними південнокорейської агенції Yonhap, зі 181 людини на борту вижили двоє.

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Фото з місця авіакатастрофи в аеропорту Муан у Південній Кореї
Фото з місця катастрофиФото: Lee Young-ju/Newsis via AP/picture alliance

179 людей загинули внаслідок невдалої посадки літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air у провінції Муан у Південній Кореї - за 300 кілометрів від столиці Сеула. Борт, що прямував із Бангкока, викотився за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу.

Посилаючись на відео, надане місцевою телекомпанією MBC, агенція AFP пише, що з двигунів ще під час посадки "валив дим", після чого вогонь охопив літак. Інші матеріали вказують на те, що загоряння насамперед поширилося на хвостову частину.

Попередня версія - зіткнення з птахами

Згідно з попередньою версією, причиною авіакатастрофи стало зіткнення літака з птахами під час посадки, через що не спрацювали шасі. 

На борту літака була 181 людина - 175 пасажирів і шість членів екіпажу. За даними ЗМІ, 173 пасажирів - громадяни Південної Кореї, двоє - Таїланду. Як повідомляє південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на національну пожежну службу, вижили лише дві людини - один пасажир і один член екіпажу.

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