 У компанії ″Метінвест″ Ахметова заявили про обшуки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2022

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Новини

У компанії "Метінвест" Ахметова заявили про обшуки

На підприємствах "Метінвесту" Ріната Ахметова в Кривому Розі обшуки, які нібито пов'язані з податковими порушеннями компанії.

Український бізнесмен Рінат Ахметов, 2014

У компанії "Метінвест" Ахметова заявили про тиск силовиків через податки (фото з архіву)

На гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі Дніпропетровської області представники правоохоронних органів проводять обшуки через нібито податкові порушення, повідомляє у вівторок, 1 лютого, пресслужба компанії. 

Компанія заявляє про "безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес" з боку представників СБУ, Бюро економічної безпеки та прокуратури.

"Обшуки проводять неправомірно, без будь-яких правових підстав вилучають комп'ютерну техніку, чинять тиск на працівників підприємства, частково паралізовано господарську діяльність", - сказано у повідомленні. На момент публікації позиції від правоохоронців щодо обшуків не було.

У заяві "Метінвест" ідеться про те, що правоохоронці "фактично привласнили собі функцію податкової служби, намагаючись в обхід податкового законодавства встановити додаткові податкові зобов'язання для бізнесу". 

Суперечки навколо податкових відрахувань

У компанії закликають правоохоронні органи "утриматися від незаконних дій та припинити тиск на підприємства групи через нібито неправильно розраховані податкові відрахування". 

Як виходить із заяв компанії, обшуки можуть стосуватися підходу до розрахунку ренти. Українські податківці вважають, що об'єктом оподаткування є кінцевий продукт: збагачена руда чи залізнорудний концентрат, при цьому видобувні підприємства наполягають на тому, що рента має сплачуватися лише за видобуту руду.

Раніше правоохоронці звинувачували комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) у тому, що вони не доплатили до бюджету 2,24 мільярда гривень рентних платежів за використання надр. Таку суму заблокували на рахунках компанії на початку січня. АМКР оскаржує це рішення у суді.

Основними акціонерами гірнично-металургійної компанії "Метінвест" є групи "СКМ" (71,24 відсотка) та "Смарт-холдинг" (23,76 відсотка). 100 відсотків акцій SCM належить олігарху Рінату Ахметову, "Смарт-холдинг" контролює народний депутат Вадим Новинський.

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