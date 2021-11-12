 У колонії ″ДНР″ убили засудженого за шпигунство українця - Денісова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2021

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Новини

У колонії "ДНР" убили засудженого за шпигунство українця - Денісова

37-річний Руслан Макарець відбував 13-річний термін покарання у Макіївській колонії. Його засудили за шпигунство на користь українських спецслужб. На Донбасі загалом перебуває понад 300 полонених українців.

Український ізолятор (ілюстративне фото)

Український ізолятор (ілюстративне фото)

У Макіївській виправній колонії №32, що розташована на непідконтрольній уряду частині Донецької області, насильницькою смертю помер 37-річний Руслан Макарець. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Смерть Руслана Макарця настала в результаті завдання йому ножових поранень", - написала вона у Facebook. За даними омбудсменки, чоловіка 22 березня 2019 року затримали представники "ДНР" в Горлівці і після цього засудили до 13 років ув'язнення за "шпигунство на користь українських спецслужб".

Українська влада намагалася звільнити Макарця з полону, стверджує Денісова. Проте, за її словами, "процес звільнення осіб з непідконтрольних уряду України територій не відбувається через блокування реалізації мінських домовленостей".

Хто такий Макарець

За повідомленням українського видання грати "Ґрати", Руслан Макарець у 2017-2018 роках нібито служив водієм у одній із військових частин  "ДНР". Згодом він узяв участь у програмі "На тебе чекають вдома", яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності учасників незаконних формувань за сприяння правоохоронцям та відсутності звинувачень у тяжких злочинах.

Далі Макарець нібито намагався повернутися на підконтрольну сепаратистам територію до родичів, однак був затриманий і засуджений.

300 полонених і четверо загиблих

Наразі, за інформацією Людмили Денісової, на Донбасі утримують у в'язницях 301 громадянина України: 224 - у Донецькій та 77 - у Луганській області. "Востаннє дев'ятьох незаконно позбавлених волі громадян України з тимчасово окупованої території Донецької області передали 16 квітня 2020 року", - нагадала омбудсменка. За її даними, з початку року в колоніях на Донеччині загинули четверо громадян України.

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Денісова закликала голову місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллєтт відвідати Макіївську колонію для перевірки обставин загибелі українця та стану дотримання прав інших утримуваних.

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