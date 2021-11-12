У колонії "ДНР" убили засудженого за шпигунство українця - Денісова

37-річний Руслан Макарець відбував 13-річний термін покарання у Макіївській колонії. Його засудили за шпигунство на користь українських спецслужб. На Донбасі загалом перебуває понад 300 полонених українців.
У Макіївській виправній колонії №32, що розташована на непідконтрольній уряду частині Донецької області, насильницькою смертю помер 37-річний Руслан Макарець. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Смерть Руслана Макарця настала в результаті завдання йому ножових поранень", - написала вона у Facebook. За даними омбудсменки, чоловіка 22 березня 2019 року затримали представники "ДНР" в Горлівці і після цього засудили до 13 років ув'язнення за "шпигунство на користь українських спецслужб".
Українська влада намагалася звільнити Макарця з полону, стверджує Денісова. Проте, за її словами, "процес звільнення осіб з непідконтрольних уряду України територій не відбувається через блокування реалізації мінських домовленостей".
За повідомленням українського видання грати "Ґрати", Руслан Макарець у 2017-2018 роках нібито служив водієм у одній із військових частин "ДНР". Згодом він узяв участь у програмі "На тебе чекають вдома", яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності учасників незаконних формувань за сприяння правоохоронцям та відсутності звинувачень у тяжких злочинах.
Далі Макарець нібито намагався повернутися на підконтрольну сепаратистам територію до родичів, однак був затриманий і засуджений.
Наразі, за інформацією Людмили Денісової, на Донбасі утримують у в'язницях 301 громадянина України: 224 - у Донецькій та 77 - у Луганській області. "Востаннє дев'ятьох незаконно позбавлених волі громадян України з тимчасово окупованої території Донецької області передали 16 квітня 2020 року", - нагадала омбудсменка. За її даними, з початку року в колоніях на Донеччині загинули четверо громадян України.
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Денісова закликала голову місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллєтт відвідати Макіївську колонію для перевірки обставин загибелі українця та стану дотримання прав інших утримуваних.
До 16 годин тяжкої фізичної праці на день, без оплати або за кілька цигарок на місяць. Такі умови примусової праці в колоніях у так званих "ДНР" та "ЛНР". Це повернення радянських ГУЛАГів, кажуть правозахисники.
У Києві затримали колишнього бойовика "ДНР" та керівника в'язниці "Ізоляція" в Донецьку, повідомили в СБУ. За даними спецслужби, чоловік безпосередньо брав участь у вбивствах та катуваннях полонених.
Колишній керівник таємної в'язниці "Ізоляція" у підконтрольному проросійським сепаратистам Донецьку Денис Куликовський визнав провину в інкримінованих злочинах і сам попросив посадити його в тюрму задля безпеки.