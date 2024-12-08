У клубах РФ проводять рейди у рамках "боротьби з ЛГБТ"

У закладах Москви, Челябінська та Санкт-Петербруга силовики влаштували рейди у рамках "боротьби з пропагандою ЛГБТ".

У кількох російських містах пройшли поліцейські рейди в нічних клубах, про що повідомили місцеві ЗМІ та російські інформагентства. Так, у ніч на неділю, 8 грудня, силовики влаштували рейд в арт-просторі "Явление" у Санкт-Петербурзі, де, за даними джерела агентства РІА "Новости", відбувалася закрита ЛГБТ-вечірка. На заході були присутні кілька десятків людей, передає агентство.

У Челябінську в ніч на суботу, 7 грудня, силовики за участю кінологів та службових собак влаштували рейд у клубі Edem, пише газета "КП-Челябинск". Поліція пояснила свої дії можливою присутністю у закладі "нетрадиційних громадян", розповіли виданню відвідувачі Edem.

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За кілька днів до операції провладний Telegram-канал Ural Mash, посилаючись на слова місцевих жителів, писав, що до клубу Edem пускають неповнолітніх, а на фотографіях звідти "майорить заборонений екстремістський ЛГБТ-прапор".

Один із відвідувачів клубу розповів "КП-Челябинск", що під час рейду поліцейські "дозволяли собі жарти, заклад чомусь називали нетрадиційним, хлопцям робили якісь натяки". Урбаніст Михайло Попов заявив, що силовики "відпускали принизливі та гомофобні коментарі".

У поліції стверджують, що під час облави у нічному клубі правоохоронці перевіряли, чи виконує заклад антиалкогольне законодавство та чи є там наркотики.

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Облави у Москві

Рейди в ніч на 7 грудня пройшли також у московських клубах Sisters та Bizarre. Облави були пов'язані з "боротьбою проти пропаганди ЛГБТ", повідомляло держагентство ТАСС із посиланням на джерело у правоохоронних органах. За його словами, у результаті поліцейські нібито знайшли в клубі заборонені речовини та приміщення, "обладнані для нетрадиційних сексуальних стосунків".