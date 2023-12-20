У Китаї зростає кількість жертв землетрусу

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в провінціях Ганьсу і Цинхай сягнула 131, ще щонайменше 536 людей поранено.

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в північно-західній частині Китаю зросла до 131 людини. Такі дані Центральне телебачення КНР наводить у середу, 20 грудня. За уточненими відомостями, у провінції Ганьсу кількість жертв становить 113, ще 18 людей визнано загиблими в сусідній провінції Цинхай.

Водночас зросла й кількість поранених. У Цинхаї постраждали щонайменше 198 осіб, у Ганьсу оцінки щодо кількості постраждалих різняться від 536 до 782.

Перебої з водою, тисячі пошкоджених будівель

Підземні поштовхи сталися ввечері 18 грудня, магнітуда становила 5,9-6,2. Епіцентр землетрусу залягав в провінції Ганьсу, за кілька кілометрів від адміністративного кордону з Цинхаєм.

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У зоні лиха було порушено водопостачання, пошкоджено лінії електропередачі, тисячі будівель і об'єкти транспортної інфраструктури. Влада розпорядилася направити в постраждалі регіони намети, складні ліжка, ковдри та обігрівальні пристрої.

У травні 2008 року в китайській провінції Сичуань стався один із найруйнівніших землетрусів останніх років. Тодішня трагедія забрала життя понад 87 тисяч осіб.

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