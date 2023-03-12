У Китаї затверджено новий склад уряду

У КНР затверджено призначення нових віцепрем'єрів, членів Держради, міністрів та керівників комітетів.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Депутати першої сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) 14-го скликання, що проходить у Пекіні у неділю, 12 березня, затвердили новий склад Держради КНР. Кандидатури на посади в уряді представив прем'єр Держради Лі Цян, якого призначили напередодні, 11 березня.

Повністю оновився склад віцепрем'єрів - ними призначені Дін Сюесян, Хе Ліфен, Чжан Гоцін та Лю Гочжун. Членами Держради стали Лі Шанфу, Ван Сяохун, У Чженлун, Шень Іцін, Цінь Ган.

Цінь Ган, призначений міністром закордонних справ КНР у грудні 2022 року, зберіг свою посаду у новому кабінеті. Крім того, на своїх посадах залишилися міністр державної безпеки Чень Ісінь, міністр фінансів Лю Кунь та міністр комерції Ван Веньтао.

Міноборони КНР очолив генерал, який потрапив під санкції США

Новим міністром оборони став Лі Шанфу, який був внесений до американських санкційних списків у 2018 році за купівлю російських озброєнь.

Посаду голови Народного банку Китаю, всупереч очікуванням, зберіг І Ган. Головою Державного комітету з розвитку та реформ став Чжен Шаньцзе.

Раніше депутати підтримали пропозицію обраного на третій термін голови КНР Сі Цзіньпіна тазатвердили на посаді прем'єра Лі Цяна, давнього соратника лідера країни. Він змінив Лі Кецяна, який очолював уряд КНР упродовж 10 років.

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