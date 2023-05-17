У Китаї оштрафували гумористів на $2 млн за жарт про армію

Комік Лі Хаоші розповів жарт про двох собак, що ганялися за білкою, і в цьому контексті пригадав гасло китайської армії. Через це його звинуватили в "заподіянні шкоди національній честі".

Влада Китаю оштрафувала гумористичне обʼєднання Xiaoguo Culture Media на понад два мільйони доларів і призупинили всі його майбутні виступи у Пекіні після жарту про Народно-визвольну армію КНР (НВАК). Муніципальне бюро культури та туризму Пекіна заявило в середу, 17 травня, що жарт порушив закон і "спричинив поганий соціальний вплив".

Розслідування розпочали після скарги від "представника громадськості" на жарт, який прозвучав 13 травня стендапі коміка Лі Хаоші з Xiaoguo Culture Media, який виступає під псевдонімом House.

Лі сказав, що бачив двох собак, які ганялися за білкою, і це нагадало йому фразу: "Хороший стиль роботи, вміння битися та вигравати битви". Цю фразу лідер Китаю Сі Цзіньпін використовував у 2013 році для характеристики китайської армії, нагадує агенція Reuters.

Читайте також: Китай просить посольства в Пекіні зняти знаки підтримки України - ЗМІ

Лі та Xiaoguo вибачилися за виступ, назвавши жарт "недоречною метафорою". "Після виступу в той день ми негайно серйозно розкритикували Хаоші, попросили його розібратися в собі та припинили всю його подальшу акторську роботу на невизначений термін", - ідеться в заяві Xiaoguo.

Втім, бюро культури та туризму Пекіна заявило, що жарт порушив положення про заборону "ображати національні почуття" або "шкодити національній честі та інтересам", і пообіцяло заборонити Xiaoguo проводити будь-які майбутні шоу в китайській столиці. "Ми ніколи не дозволимо будь-якій компанії чи особі використовувати столицю Китаю як сцену для безпідставного наклепу на славетний імідж НВАК", - ідеться у заяві бюро.

Читайте також: У Гонконгу закрилася критична до Пекіна газета, останній номер розмітають

Розслідування щодо Лі розпочала й поліція Пекіна.

За останнє десятиліття під керівництвом Сі Цзіньпіна простір для інакомислення в Китаї різко скоротився. Влада посилила онлайн-цензуру, придушила незалежні медіа та художнє самовираження, нагадує агенція AFP.

Читайте також: У КНР до чотирьох років ув'язнення засудили журналістку, що повідомляла про СOVID-19