У кількох землях ФРН відкривають готелі для туристів з Німеччини

У Берліні, Бранденбурзі та на узбережжі Балтійського моря з 25 травня відновлюється внутрішній туризм. Водночас для "туристів одного дня" обмеження на в'їзд не скасовуватимуть.
Заборона на в'їзд до низки федеральних земель Німеччини без поважних причин скасовується з понеділка, 25 травня. Як повідомляє агенція dpa, готелі та кемпінги у Мекленбурзі-Передній Померанії, Берліні, Бранденбурзі та Нижній Саксонії зможуть приймати туристів з інших федеральних земель Німеччини за наявності у них попереднього бронювання. При цьому готелям дозволено працювати не на повну потужність - вони можуть заселяти гостей лише на 60 відсотків.
Читайте також: Через епідемію COVID-19 у Німеччині масово скорочують працівників
Водночас обмеження на в'їзд і далі діятимуть для туристів, які бажають відвідати територію цих федеральних земель без ночівлі.
На черзі низка інших земель
У Саксонії-Ангальт готелі для туристів з інших федеральних земель планують відкрити з 28 травня, у Баден-Вюртемберзі - з 29 травня. У Баварії готелі та кемпінги зможуть приймати клієнтів з 30 травня.
Читайте також: Послаблення карантину: в Баварії з 18 травня відкриються пивні сади
Скрізь у готелях мають дотримуватись норм гігієни та мінімальної дистанції. У багатьох землях також залишили обов'язкове носіння масок, принаймні для співробітників. Однак у Бранденбурзі цей пункт - лише на рівні рекомендації.
Контакти між клієнтами готелів і персоналом мають зводитися до мінімуму. Так само підприємствам галузі потрібно буде демонструвати власні концепції дотримання гігієнічних та протиепідемічних норм.
Уряд Польщі дозволив роботу готелів та торгово-розважальних центрів з 4 травня. Утім, у магазинах в ТРЦ зберігатимуться обмеження щодо кількості покупців. (29.04.2020)