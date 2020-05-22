У кількох землях ФРН відкривають готелі для туристів з Німеччини

Заборона на в'їзд до низки федеральних земель Німеччини без поважних причин скасовується з понеділка, 25 травня. Як повідомляє агенція dpa, готелі та кемпінги у Мекленбурзі-Передній Померанії, Берліні, Бранденбурзі та Нижній Саксонії зможуть приймати туристів з інших федеральних земель Німеччини за наявності у них попереднього бронювання. При цьому готелям дозволено працювати не на повну потужність - вони можуть заселяти гостей лише на 60 відсотків.

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Водночас обмеження на в'їзд і далі діятимуть для туристів, які бажають відвідати територію цих федеральних земель без ночівлі.

На черзі низка інших земель

У Саксонії-Ангальт готелі для туристів з інших федеральних земель планують відкрити з 28 травня, у Баден-Вюртемберзі - з 29 травня. У Баварії готелі та кемпінги зможуть приймати клієнтів з 30 травня.

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Скрізь у готелях мають дотримуватись норм гігієни та мінімальної дистанції. У багатьох землях також залишили обов'язкове носіння масок, принаймні для співробітників. Однак у Бранденбурзі цей пункт - лише на рівні рекомендації.

Контакти між клієнтами готелів і персоналом мають зводитися до мінімуму. Так само підприємствам галузі потрібно буде демонструвати власні концепції дотримання гігієнічних та протиепідемічних норм.