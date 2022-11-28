У Київ прибули міністри закордонних справ семи країн

Це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії, зазначив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс. Головне питання - збільшення підтримки України, додав він.

До Києва у понеділок, 28 листопада, прибули з візитом міністри закордонних справ семи балтійських і скандинавських країн - Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії.

Спочатку про прибуття делегації глав дипломатичних відомств повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. "Ми, міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, (перебуваємо. - Ред.) сьогодні у Києві, щоб засвідчити повну солідарність з Україною. Попри "дощі" з російських ракет та варварську жорстокість, Україна переможе", - написав він у Twitter.

Рінкевичс зазначив, що у міністрів заплановано зустрічі з найвищими посадовими особами держави, а головне питання - збільшення підтримки України. Також, за словами міністра, візит у такому складі - це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії.

"Україні треба виграти цю негуманну війну"

Своєю чергою глава МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що Фінляндія й надалі буде підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться. "Невтішність війни присутня в Києві... Можна тільки захоплюватися мужністю і рішучістю українців, коли країна відстоює свою незалежність. Ми й надалі підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться. Росія повинна припинити свою агресивну війну й піти", - написав він у Twitter.

Про візит також повідомив очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу. За його словами, приїзд в Київ має на меті продемонструвати непохитну підтримку України. "Україні треба виграти цю негуманну війну, яку Росія веде вже більше дев'яти місяців", - написав Рейнсалу у Twitter.

Зброя, санкцій проти Росії та фінанси

Очільники МЗС семи країни вже зустрілися з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. "Основними темами нашої зустрічі були зброя, фінанси та санкції проти агресора. У дев'ятому санкційному пакеті, розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терориста", - написав український прем'єр у Telegram. Також, за словами Шмигаля, значну увагу було приділено енергетичній сфері й обстрілам Росією критичної інфраструктури України.

Водночас він подякував балтійським і скандинавським країнам за допомогу з енергетичним обладнанням, зазначивши, що "ця підтримка допомагає українцям залишатися незламними та продовжувати боротьбу проти варварської російської агресії".