  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Михайлівська площа в Києві, 27 листопада
Михайлівська площа в Києві, 27 листопадаФото: Philip Reynaers/BELGA/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

У Київ прибули міністри закордонних справ семи країн

Олександр Куницький
20 хв. тому

Це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії, зазначив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс. Головне питання - збільшення підтримки України, додав він.

https://p.dw.com/p/4KBiR

До Києва у понеділок, 28 листопада, прибули з візитом міністри закордонних справ семи балтійських і скандинавських країн - Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії. 

Спочатку про прибуття делегації глав дипломатичних відомств повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. "Ми, міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, (перебуваємо. - Ред.) сьогодні у Києві, щоб засвідчити повну солідарність з Україною. Попри "дощі" з російських ракет та варварську жорстокість, Україна переможе", - написав він у Twitter. 

Рінкевичс зазначив, що  у міністрів заплановано зустрічі з найвищими посадовими особами держави, а головне питання - збільшення підтримки України. Також, за словами міністра, візит у такому складі - це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії.

"Україні треба виграти цю негуманну війну"

Своєю чергою глава МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що Фінляндія й надалі буде підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться. "Невтішність війни присутня в Києві... Можна тільки захоплюватися мужністю і рішучістю українців, коли країна відстоює свою незалежність. Ми й надалі підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться. Росія повинна припинити свою агресивну війну й піти", - написав він у Twitter. 

Про візит також повідомив очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу. За його словами, приїзд в Київ має на меті продемонструвати непохитну підтримку України. "Україні треба виграти цю негуманну війну, яку Росія веде вже більше дев'яти місяців", - написав Рейнсалу у Twitter.

Зброя, санкцій проти Росії та фінанси

Очільники МЗС семи країни вже зустрілися з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. "Основними темами нашої зустрічі були зброя, фінанси та санкції проти агресора. У дев'ятому санкційному пакеті, розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терориста", - написав український прем'єр у Telegram. Також, за словами Шмигаля, значну увагу було приділено енергетичній сфері й обстрілам Росією критичної інфраструктури України.

Водночас він подякував балтійським і скандинавським країнам за допомогу з енергетичним обладнанням, зазначивши, що "ця підтримка допомагає українцям залишатися незламними та продовжувати боротьбу проти варварської російської агресії".

Як Латвія і Литва допомагають ЗСУ

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Танк Leopard 2 A4. Такі танки Україна вже давно просить у Заходу

Банкова: Захід має відмовитися від "табу" на сучасну зброю

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

102-річна українка Любов Ярош

102-річна українка про Голодомор і війну РФ проти України

102-річна українка про Голодомор і війну РФ проти України

Історія26 листопада 2022 р.
Постпред України при ООН Сергій Кислиця

Сергій Кислиця про "посіпак" Путіна в ООН

Сергій Кислиця про "посіпак" Путіна в ООН

Політика25 листопада 2022 р.25:34 хв.
Натовп людей заряджає свої мобільні телефони у "Пункті незламності" в Полтаві

Як працюють "Пункти незламності" в Україні

Як працюють "Пункти незламності" в Україні

Суспільство25 листопада 2022 р.
Слідчий міжнародної групи розслідування ймовірних воєнних злочинів під час російської окупації Бучі

У Німеччині криміналізують заперечення воєнних злочинів

У Німеччині криміналізують заперечення воєнних злочинів

Закон і право25 листопада 2022 р.
Гравець збірної Німеччини з пов'язкою "One Love" із райдужним серцем на руці

Що відомо про заборону пов'язки "One Love" на ЧС у Катарі

Що відомо про заборону пов'язки "One Love" на ЧС у Катарі

Спорт25 листопада 2022 р.
Люди в камуфляжі розгортають паркан із колючої стрічки на кордоні між Польщею й Калінінградською областю Росії, листопад 2022 року

Навіщо Польща будує паркан на кордоні з Росією

Навіщо Польща будує паркан на кордоні з Росією

Конфлікти25 листопада 2022 р.
На головну сторінку