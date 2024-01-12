У Київ їде прем'єр Британії Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак прибуде в п'ятницю, 12 січня, з візитом в Україну.

Як повідомляють в офісі Сунака, у Києві він оголосить збільшення військової допомоги Збройним силам України (ЗСУ) в 2024-2025 роках до 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів.

Щонайменше 200 мільйонів фунтів з цієї суми підуть на закупівлю та виробництво тисяч військових дронів для України - розвідувальних, ударних дальнього радіусу дії та морських. "Це буде найбільша поставка безпілотників в Україну з будь-якої країни", - обіцяють на Даунінґ-стріт.

Також Сунак підпише "історичну угоду про безпекову співпрацю" з президентом України Володимиром Зеленським, "щоб надати Україні гарантії, яких вона потребує на довгострокову перспективу".

"Я тут сьогодні з одним посланням: Британія не відступить. Ми будемо разом з Україною і в її найтемніші години, і в кращі часи, що прийдуть", - запевнив Сунак.

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