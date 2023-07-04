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Звільнені приміщення Нижньої лаври опечатають - МКІП

Максим Сидоржевський
32 хв. тому

У мінкульті повідомили про плани опечатати п'ять об'єктів Нижньої лаври у Києво-Печерській лаврі. При цьому зазначається, що це не перешкоджатиме здійсненню релігійної діяльності монастиря.

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Успенський собор Києво-Печерської Лаври
Успенський собор Києво-Печерської ЛавриФото: G. Thielmann/imageBROKER/picture alliance

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" перевірить та опечатає вивільнені корпуси Нижньої лаври, які не задіяні в релігійній діяльності монастиря, повідомили у вівторок, 4 липня, в міністерстві культури та інформаційної політики України (МКІП).

"Сьогодні відбудеться перевірка та опечатування вивільнених корпусів території Нижньої лаври комісією національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Йдеться про 5 об'єктів", - поінформували у міністерстві.

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Як зазначили у відомстві, 5 червня комісія МКІП передала заповіднику акти повернення об'єктів Нижньої лаври. "Заповідник жодним чином не перешкоджає здійсненню релігійної діяльності монастиря. При цьому, доступ до частини приміщень, які не задіяні в релігійній діяльності монастиря - є порушенням цільового використання культових будівель і має бути першочергово обмежений", - наголошується в повідомленні міністерства. 

У відомстві також нагадали, що 29 березня заповідник в односторонньому порядку розірвав договір про безоплатне користування майном з Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою, як це й було передбачено умовами договору.

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Успенський собор Києво-Печерської Лаври

Звільнені приміщення Нижньої лаври опечатають - МКІП

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